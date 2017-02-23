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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Заявами про вторгнення Росії влада намагається відволікти увагу людей, – експерт

18:13, сьогодні 643 Читать новость на русском
Чому в суспільстві нагінтається ситуація?
Чому в суспільстві нагінтається ситуація? / 24 канал

Заяви Петра Порошенка про те, що на Україну можуть напасти російські військові з Придністров'я – це спроба відволікти увагу суспільства від суто внутрішніх проблем. Зокрема, від тотальної корупції в уряді. Таким чином нагнітається штучна істерія серед населення.

Про це сайту "24" повідомив військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

Заяви влади про можливий повномасштабний напад Росії на Україну не відповідають дійсності. Хоча б, якщо взяти до уваги той факт, що Росія будь-яким шляхом намагається повернути Україні тимчасового окуповані території. Кремлю зараз не те, що пряме військове втручання, а й загострення конфлікту не вигідно. Тому що тоді РФ звинуватять у зриві Мінських домовленостей, що означатиме продовження економічних санкцій і їх посилення,
– зазначив експерт.

При цьому Снєгірьов звертає увагу на те, що нещодавно Ростовську область РФ інспектували і було зафіксоване розгортання військових частин, яке має закінчитися в кінці 2017 року. Загалом після розгортання там нараховуватиметься близько 10 тисяч російських військових. Тому, зауважує він, не зрозуміло, про які 50 тисяч військових, сконцентрованих на україно-російському кордоні, говорить влада.

Що стосується нападу Росії зі сторони Придністров’я, то, за словами Снєгірьова, – це нереальний сценарій розвитку подій, який нічим не підтверджений. Розгортання військ у цьому районі помітили би західні союзники і була б відповідна реакція Молдови.

Крім того, на його думку, Порошенко і Міністерство оборони України почали продукувати неправдиву інформацію щодо кількості українських оборонців, які протистоять проросійським терористичним підрозділам на Донбасі.

Влада повідомляє про 37 тисяч українських військових, а раніше говорили про 60 тисяч. Куди ділися 23 тисячі? При цьому називають фантастичні цифри бойовиків, вказуючи, що їх кількість збільшилася. Таким чином українському суспільству вкидається месидж про те, що у бойовиків чисельна перевага проти ЗСУ,
– підкреслює Снєгірьов.

Загалом, на його переконання за такі заяви треба нести відповідальність – політичну і кримінальну.

Нагадаємо, 22 лютого секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що дія Росії війна на Донбасі є важливим етапом підготовки до "великої війни". А президент Петро Порошенко заявив, що на Україну можуть напасти російські військові з Придністров'я.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Україна-Росія Молдова АТО
Джерело: 24 канал
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