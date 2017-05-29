Жінка загинула під колесами потягу у Луцьку

Напередодні в Луцьку поїзд сполученням Ковель – Чернівці здійснив наїзд на 48-річну жінку, яка від отриманих травм загинула на місці.

Як повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області, інформацію про інцидент їм надала чергова залізничної станції "Луцьк".

У зв’язку з цим на місце події виїхала слідчо-оперативна група. На місці правоохоронці з’ясували, що лучанка, ймовірно, переходила залізничну колію не у встановленому місці.

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На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу України.



Інцидент травпився на вулиці Ківерцівській у Луцьку

Наразі триває слідство та з’ясовуються усі обставини події.

Додамо, повідомлення про те, що жінка переходила колію не у встановленому місці підтвердив місцевий активіст Сергій Кушнір.



Жінка переходила колію у невстановленому місці