Жінка загинула під колесами потягу у Луцьку

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Напередодні в Луцьку поїзд сполученням Ковель – Чернівці здійснив наїзд на 48-річну жінку, яка від отриманих травм загинула на місці.
Як повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області, інформацію про інцидент їм надала чергова залізничної станції "Луцьк".
У зв’язку з цим на місце події виїхала слідчо-оперативна група. На місці правоохоронці з’ясували, що лучанка, ймовірно, переходила залізничну колію не у встановленому місці.
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На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу України.
Інцидент травпився на вулиці Ківерцівській у Луцьку
Наразі триває слідство та з’ясовуються усі обставини події.
Додамо, повідомлення про те, що жінка переходила колію не у встановленому місці підтвердив місцевий активіст Сергій Кушнір.
Жінка переходила колію у невстановленому місці