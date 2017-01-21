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Живі ланцюги і флешмоби: як Україна святкуватиме День Соборності

11:00, сьогодні 69 Читать новость на русском
Прапор України
Прапор України / 24 Канал

В історії становлення державності українського народу було чимало важких сторінок, сусідський війн і міжусобних чвар. Культурні та ментальні відмінності між українцями Сходу й Заходу існували завжди, однак завжди наші співвітчизники прагнули єдності.

День Соборності державне свято, яке відзначається щорічно 22 січня, в день проголошення в 1919 році Акту возз'єднання Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в єдину державу.

День Соборності відзначається офіційно з 1999 року. Традиційно проходять урочисті святкові заходи, демонстрації, мітинги і ходи, концерти, активістські акції і просвітницькі семінари. Але найголовнішою традицією є "живий ланцюг".

Перший "живий ланцюг" було організовано українськими патріотичними силами 21 січня 1990 року і пов'язував він Львів і Київ. За офіційними даними, 450 тисяч осіб взяли участь, щоб зробити цей ланцюг безперервним.

Крім традиційних святкувань, в різних містах по-різному відзначають День Соборності України.

Київ

У цьому році у Києві хочуть створити живий ланцюг через обидва береги Дніпра. Головна ідея – показати всьому світу, що українці - єдиний народ, подолати який не зможе ніхто. Тому всі бажаючі можуть приєднатися до створення живого ланцюга, який є символом шляху Західної та Східної України на зустріч один одному.

Крім того, на вулиці Січових Стрільців відкриють меморіальну дошку на честь командира корпусу Січових Стрільців, полковника армії УНР і засновника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця.

Де: міст Патона.
Коли: 22 січня, 10:00.
Скільки: безкоштовно

Львів

У Львові з нагоди Дня соборності в обласному молодіжному центрі пройде Вечір патріотичної пісні, присвячений цій події. Організатори пропонують усім охочим приєднатися до них і провести зимовий вечір в компанії хороших людей за співом українських пісень

Де: Львівський обласний молодіжний центр, вул. Винниченка, 12.
Коли: 21 січня, 18: 00-22: 00.
Скільки: вхід безкоштовний, за попередньою реєстрацією.

Маріуполь

У прифронтовому Маріуполі святкування Дня соборності почнуть з флешмобу біля будівлі Драматичного театру. Там активісти планують створити ланцюг єднання навколо театру, тримаючи в руках повітряні кулі. Після цього на Театральній площі маріупольці вишикуються в живий тризуб і, заспівавши гімн України, випустять кулі в небо. Взяти участь у флешмобі можуть усі охочі.

По завершенню акції біля пам'ятника Тарасу Шевченку запланований урочистий мітинг, орієнтовний час початоку – 16:00.

Коли: 22 січня, 12:00
Де: Театральна площа,1.

Слов'янськ

У Слов'янську заходи з нагоди Дня Соборності будуть проходити не один день. У п'ятницю, 20 січня о 10:00 в Центральній бібліотеці для дітей відбудеться захід "Захід - Схід одна країна – це Соборна Україна". О 14:00 відбудеться концерт до Дня Соборності "Свято українського єднання", який пройде в Центрі культури і навколишнього середовища. О 15:00 в Слов'янській школі мистецтв проведуть урочисті збори з нагоди святкування Дня Соборності.

21 січня в 14:30 в Центрі дитячої та юнацької творчості проведуть ділову гру для лідерів національно-патріотичних клубів ЗОШ міста "Соборна, вільна, кольорова".

Харків

У Харкові команда ФРІ (Фундація Регіональних Ініціатив) запрошує всіх бажаючих відсвяткувати День Соборності України в освітній хаб Spalah. Святкування збігається з презентацією Всеукраїнського руху "Твоя країна" в честь Дня Народження проекту. Якщо ти за формування національної єдності, розвиток краєзнавчого руху і руйнування соціальних стереотипів, то обов'язково відвідай цей захід.

Коли: 20 січня.
Де: Освітній хаб і коворкінг SPALAH вул. Дівоча, 6.
Початок: 10:00.
Вхід вільний.

Одеса

До Дня Соборності України в Одесі проведуть флешмоб-марафон. Такого роду захід вперше пройде в Одесі, взяти участь може кожен. У програмі заходу: концерт біля будівлі Одеської міської ради, потім - продовження флешмобу біля головної ялинки міста. У концерті візьмуть участь народний ансамбль української пісні "Калина", хор Одеського Свято-Іверського чоловічого монастиря, AVE Music, ансамбль "Слов'яни", Театр нового покоління, хорова капела, струнний ансамбль Одеського муніципального театру духової музики ім А. Саліка.

Коли: 22 cічня
Початок: о 12:00 на Думській площі, о 16:00 біля ялинки за адресою: вул. Толбухіна, 135, "МегаДом".

Суми

У Сумах День Соборності відсвяткують масово і патріотично – основні заходи заплановані на 22 січня. У сквері ім. Тараса Шевченка відбудеться урочистий мітинг "Соборна і єдина рідна Україна".

Коли: 22 cічня
Початок: 10:00

Цього року сумчан чекають і приємні новинки. Наприклад, 21 січня в сквері ім. Т. Шевченка кожен сумчанин і гість обласного центру зможе приєднатися до арт-проекту "Місто мрія", суть якого – спільно створити зі снігу місто, про яке мріє він сам. Обов'язковий для цього дня Ланцюг Злуки почнуть вибудовувати об 11:30 біля ТРЦ "Мануфактура" і Альтанки, уздовж моста ім. 40-ї армії (Харківського мосту). О 16:00 в сквері ім. Т. Шевченка активісти створять карту України зі свічок.

Дніпро

У Дніпрі у цей день можна буде повністю відчути український колорит і єдність українського народу, відвідавши установи культури, де в честь свята підготували вистави і концерти.

Моновистава «Жінка, яка йшла поруч». Це історія єднання Сходу і Заходу в родині Івана Франка.
Коли: 22 січня.
Початок: 18:00
Де: Крутогорний спуск, 9
Вартість: 50 гривень.

Сольний концерт Олександра Вдячного "Два кольори". У програмі - українські народні пісні та музика українських композиторів.
Коли: 22 січня.
Початок: 15:00
Де: пр. Сергія Нігояна, 66.
Вартість: від 50 до 80 гривень.

Прем'єра цього сезону-мюзикл "Сорочинський ярмарок".
Коли: 22 січня.
Початок: 18:00
Де: пр. Д. Яворницького, 72-а.
Вартість: від 30 до 200 гривень.

Театр ім. Тараса Шевченка покаже комедію "Мартин Боруля". Це історія про те, як багатий хлібороб, намагається повернути втрачені дворянські права.
Коли: 22 січня.
Початок: 17:00
Де: Воскресенської, 5.
Вартість: від 50 гривень.

У всіх населених пунктах України бажаючі зможуть взяти участь у створенні живого ланцюга.

Ланцюг єднання, як ще його називають, це символ того, що український дух не згасає, що люди нашої держави завжди будуть відстоювати власні інтереси і ніколи не зрадять власний народ.

Автор: Владислава Присяжнюк

Теги: Україна Політика Київ Одеса Львів Публікації Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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