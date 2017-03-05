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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Журналістка оприлюднила цікаві деталі щодо справи Насірова

10:10, сьогодні 2673 Читать новость на русском
Роман Насіров
Роман Насіров / 24 Канал

Справу відстороненого очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова НАБУ вело давно – першу справу проти нього було відкрито ще 30 березня 2016 року.

Про це пише журналістка Юлія Мостова у матеріалі для "Дзеркала Тижня".

За нашими даними, першу справу проти Романа Насірова НАБУ порушило 30 березня 2016 року за результатами "суспільної заздрості" до незадекларованої Насіровим лондонської квартири. Статті 366-1, 364, 368 КК — не з приємних. До речі, 7 лютого 2017 року суд Солом'янського району дав дозвіл Бюро на проведення обшуку та виїмку документів у цій справі. Скористалися ним слідчі НАБУ чи озброїлися судовим дозволом, породженим газовою справою Онищенка, в якій так само яскраво фігурував Насіров, — ми не знаємо. Але 2 березня обшуки провели не тільки в офісах ДФС, а й у всіх приміщеннях, згаданих в електронній декларації її голови, включно з квартирою бабусі дружини Насірова,
– стверджує автор.

За інформацією журналістки, плани НАБУ щодо розслідувань у низці справ проти Насірова керівництво Бюро й слідчі намагалися тримати в суворій таємниці, а результати оперативних та аналітичних викладок обговорювалися у спеціальному приміщенні, надійно захищеному від прослуховування.

Також автор задається питанням, чи відповідає дійсності інформація про те, що підозра, про яку 2 березня оголосили Роману Насірову, лежала на столі спецпрокурора Назара Холодницького з початку грудня 2016 року.

Насірова НАБУ "вело" давно і наскільки спроможне – комплексно. Претензії набули документальних підтверджень і підтверджень свідків, які або задовольнили вимоги Холодницького, або змусили його поставити підпис на "підозрі". "Це просто моя робота. І так тепер буде завжди", – доречно було б заявити Артемові Ситнику під час брифінгу, проведеного чомусь на самоті, без партнерства з головним спецпрокурором,
– наголошує оглядач.

Крім того, Мостова вказує на ще одну цікаву деталь.

Як відомо, Насірова звинувачують у підписанні незаконного відтермінування, наданого головою ДФС компанії Онищенка на суму у 2 мільярди гривень з виплати в скарбницю рентних платежів. Джерело стверджує, що Олександр Онищенко під час зустрічі зі слідчими НАБУ дав показання, що відтермінування є частиною його політико-комерційної домовленості з президентом і що нібито саме президент дав команду Насірову підписати "вільну" компанії Онищенка. За словами джерела, НАБУ має показання вигодоотримувача, тому тепер необхідно домогтися показань про дії президента й від реалізатора угоди",
– підкреслює журналістка.

Вона ще й наголошує, що з одного боку, президент не є підслідним НАБУ: якщо дані й потрапляють у сіті, то мають передаватися в руки ГП, натомість з іншого – не всі розслідування та дії Бюро генеруються його очільником.

Читайте також: Насіров – це диспетчер корупційних митних та податкових потоків, – Марушевська

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофанія", куди раптово зліг Насіров.

Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.

Теги: Україна Політика Затримання Насірова Роман Насіров НАБУ журналісти Розслідування Олександр Онищенко
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