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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Злощасна угода з антиросійською сутністю, – реакція Росії на ратифікацією Угоди про асоціацію Україна-ЄС

14:02, сьогодні 37
Лавров і його відомство навколо бачать лише ворогів
Лавров і його відомство навколо бачать лише ворогів

Російські дипломати, пропри заявив про те, що вони не вмішуються у справи третіх країн, кожен раз вбачають в українсько-європейських відносинах "антиросійську сутність". Навіть коли про Росію там немає жодної згадки.

30 травня Сенат Нідерландів схвалив ратифікацію Угоди про асоціацію України з Євросоюзом.

В таких діях нідерландських політиків російські дипломати вбачають відверту "русофобію". Про що навіть офіційно заявляють на сайті російського МЗС.

"Фактично, голландський народ, який сказав «ні» асоціації з Україною, обвели навколо пальця. Зробили це його власні лідери, в черговий раз взяли на озброєння відверто русофобську пропаганду, що, до речі, є прямим підтвердженням антиросійської суті Угоди про асоціацію Україна - ЄС, скільки б нас не запевняли в зворотному", – йдеться у повідомленні.

Сама ж угода названа "злощасною", голландські політики такими, що втратили обличчя і використовують суперечливі методи. Та й дебати в Сенаті тоді звелися до дій проти "російської загрози".

В Росії переконані, що в Україні не знають про що Угода про асоціацію. Відтак цілий абзац приділили поясненню, що не передбачає Угода, називаючи її "казкою про світле майбутнє".

Читайте також: Зрозуміло про Угоду про асоціацію з ЄС: що вона обіцяє Україні

Теги: Україна Політика Україна – Росія Угода про асоціацію Нідерланди
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