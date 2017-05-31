Злощасна угода з антиросійською сутністю, – реакція Росії на ратифікацією Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Російські дипломати, пропри заявив про те, що вони не вмішуються у справи третіх країн, кожен раз вбачають в українсько-європейських відносинах "антиросійську сутність". Навіть коли про Росію там немає жодної згадки.

30 травня Сенат Нідерландів схвалив ратифікацію Угоди про асоціацію України з Євросоюзом.

В таких діях нідерландських політиків російські дипломати вбачають відверту "русофобію". Про що навіть офіційно заявляють на сайті російського МЗС.

"Фактично, голландський народ, який сказав «ні» асоціації з Україною, обвели навколо пальця. Зробили це його власні лідери, в черговий раз взяли на озброєння відверто русофобську пропаганду, що, до речі, є прямим підтвердженням антиросійської суті Угоди про асоціацію Україна - ЄС, скільки б нас не запевняли в зворотному", – йдеться у повідомленні.

Сама ж угода названа "злощасною", голландські політики такими, що втратили обличчя і використовують суперечливі методи. Та й дебати в Сенаті тоді звелися до дій проти "російської загрози".

В Росії переконані, що в Україні не знають про що Угода про асоціацію. Відтак цілий абзац приділили поясненню, що не передбачає Угода, називаючи її "казкою про світле майбутнє".

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