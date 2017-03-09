ЗМІ: Туска планують знову обрати головою Європейської ради

Лідери ЄС, як очікується, нададуть колишньому прем’єр-міністрові Польщі Дональду Туску новий 30-місячний мандат в якості президента Європейської ради, попри відсутність підтримки від представників його країни.

Як повідомляють агенції Reuters і France-Presse, глави держав і урядів ЄС мають зробити вибір сьогодні, 9 березня.

Ми зробимо все можливе, щоб домогтися того, аби повторне призначення не відбулося сьогодні,

– сказав міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський.

Попри заперечення з боку офіційної Польщі, дипломати заявили, що Туск, найімовірніше, буде підтриманий більшістю лідерів ЄС.

Польський уряд, очолюваний консервативною партією "Право і справедливість", висунув замість Туска члена Європейського парламенту Яцека Саріуш-Вольського, якого виключили з партії "Громадянська платформа" за те, що він зголосився кинути виклик Туску.



Дональд Туск був прем’єр-міністром, коли президентське подружжя Качинських і ціла делегація польських посадовців загинула в авіакатастрофі під російським Смоленськом у 2010 році.