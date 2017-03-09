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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

ЗМІ: Туска планують знову обрати головою Європейської ради

15:46, сьогодні 25 Читать новость на русском
Дональд Туск
Дональд Туск / Getty Images

Лідери ЄС, як очікується, нададуть колишньому прем’єр-міністрові Польщі Дональду Туску новий 30-місячний мандат в якості президента Європейської ради, попри відсутність підтримки від представників його країни.

Як повідомляють агенції Reuters і France-Presse, глави держав і урядів ЄС мають зробити вибір сьогодні, 9 березня.

Ми зробимо все можливе, щоб домогтися того, аби повторне призначення не відбулося сьогодні,
– сказав міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський.

Попри заперечення з боку офіційної Польщі, дипломати заявили, що Туск, найімовірніше, буде підтриманий більшістю лідерів ЄС.

Польський уряд, очолюваний консервативною партією "Право і справедливість", висунув замість Туска члена Європейського парламенту Яцека Саріуш-Вольського, якого виключили з партії "Громадянська платформа" за те, що він зголосився кинути виклик Туску.

Дональд Туск був прем’єр-міністром, коли президентське подружжя Качинських і ціла делегація польських посадовців загинула в авіакатастрофі під російським Смоленськом у 2010 році.

Теги: Політика Дональд Туск Євросоюз Польща
Джерело: Радіо "Свобода"
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