Знову зрада: чому проти Надії Савченко висунули серйозні звинувачення

Голосування Комітету Верховної Ради нацбезпеки за виключення Надії Савченко зі складу цього органу не стало сенсацією. Останні дії і заяви народного депутата переповнили чашу терпіння багатьох політиків. Що стало причиною голосування і про його наслідки, – в матеріалі сайту "24".

Віддати Крим в обмін на мир

Надія Савченко продовжує збурювати суспільство і український політикум своїми заявами і діями. Минулорічна зустріч з ватажками терористичних угруповань "Д/ЛНР" Захарченком і Плотницьким, на яку її ніхто офіційно не уповноважував, викликала сильний резонанс. Її рідна фракція "Батьківщина", передвиборчий список якої вона очолила в 2014 році, не витримала і виключила зі своїх лав. Далі Савченко виключили зі складу української делегації в ПАРЄ. Формально – через те, що її тоді делегували для того, щоб полегшити звільнення з російської в’язниці. Але де-факто народні депутати злякалися наслідків її публічних заяв під час поїздок в Європу.

Оприлюднення Савченко списків з прізвищами військовополонених і політичних заручників Кремля наробило теж немало галасу. В СБУ їх назвали некоректним, заявивши, що там є ті, хто вже звільнений або загинув.

Далі постало питання про її виключення з Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки. Причина – парламентарі цього комітету мають доступ до інформації, яка є державною таємницею. Народний депутат Іван Вінник звинуватив Надію Савченко у державній зраді після того, як вона заявила, що повернути окупований Донбас під контроль України мирним шляхом можна тільки в разі "здачі" Росії Криму.

Щодо того, що якщо це буде зроблено мирним шляхом, щодо того, що Росія не витримає санкцій – то це буде обов'язково здачею Криму. На якийсь певний період, як завжди, це відкладеться в довгий ящик,

– заявила Савченко.

За її словами, невійськовим шляхом звільнити Донбас можна за столом переговорів.



Якщо віддати Крим, вважає Савченко, то можна досягнути миру на Донбасі

Як вважає Вінник, Савченко своїми діями заперечує факт російської агресії і фактично підіграє російській пропаганді.

На думку виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександра Леонова, після всіх заяв Надії Савченко багато хто вже висуває конкретні припущення, хто за нею стоїть. Особливо звертають на себе увагу і викликають серйозні підозри її безперешкодні поїздки в Росію і до бойовиків. Той факт, що вона, як член комітету з нацбезпеки, має доступ до державної таємниці, нервує народних депутатів і суспільство. Тому закономірно виникла пропозиція про її виключення.

Як слушно зауважив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала, компроміси з ворогом на його умовах – шлях до капітуляції.

Дивно, що Савченко не запропонувала інший варіант мирного плану, наприклад, спочатку повернення Криму, а потім, з часом, і окупованої частини Донбасу. Чи такий "мирний" план не співпадає з планами Кремля, тому і Савченко, і Пінчук стали промоутерами російського "мирного" плану?

– написав у Facebook Бала.

За словами політтехнолога Олега Медведєва, коли мова йшла про повернення Савченко, всім було очевидно, що вона буде в опозиції до влади. Але ніхто не міг спрогнозувати, що вона опиниться в опозиції взагалі до України. Сьогодні, вважає він, Савченко привертає до себе увагу ЗМІ тільки тому, що навколо неї відбуваються якісь конфлікти.

"Невинна я, ви всі зрадники"

Засідання Комітету з нацбезпеки, який очолює не менш "медіапопулярний" Сергій Пашинський, було бурхливим. Надія Савченко відповідала на звинувачення у властивій безкомпромісній формі, але певні спроби виправдатися все ж були. Вона заявила, що не стверджувала, що повернути окупований Донбас під контроль України мирним шляхом можна тільки, якщо "здати" Крим Росії.

Я ніколи не говорила, що Крим треба здати. Його здали. Я хочу, щоб людям не дурили голову. Ті, хто з високих трибун кричить вам, що Крим ми не здали, здали його в 2014 році,

– сказала Савченко.

За словами народного депутата, ті, хто сьогодні її звинувачує, першими показали, що таке зрада.

"Вам тепер повинно бути соромно не тільки перед українцями, а ще й перед усім тим світовим суспільством, Європарламентом за вашу поведінку. Якщо ви говорите, що вас так легко обдурити і дурили ви самі себе усі два роки, поки я сиділа, роблячи з мене зірку і героя. Я вас про це не просила. Ви самі себе дурили і дурили людей", – сказала Савченко.

Однак це не стало аргументом для членів комітету, які підтримали рішення про її виключення, а також ухвалили постанову про звернення до Генпрокуратури щодо підозри Савченко у держзраді.



Савченко виключили з "Батьківщини", делегації в ПАРЄ, на черзі – комітет з питань Нацбезпеки?

Надія Савченко своєї вини не визнала, заявивши, що згідно із законодавством має повне право подати ще раз заявку на вступ до цього комітету. Крім того, вона також має право бути присутньою на всіх його засіданнях. Однак, як зауважують експерти, після виключення, за яке ще повинна проголосувати і Верховна Рада, доступ до секретних документів для неї буде обмежений.

Прецедент в історії парламенту і провалена місія Савченко

Поки під питанням результативне голосування парламенту за рішення комітету. В регламентному комітеті заявили: у випадку, якщо аргументація буде переконливою, що Савченко працювала незадовільно або її дії унеможливлюють виконання обов'язків члена комітету, то таке рішення буде підтримано.

Справа в тому, що для українського парламентаризму це прецедент: жодного разу депутатів з комітету не виключали, максимум – могли бути кадрові ротації. З іншого боку, хоча певна доцільність у тому, що народні депутати хочуть обмежити доступ Савченко до державної таємниці, є, однак не факт, що це не буде використано нею і російською пропагандою для дестабілізації в Україні. А особливо – для просування Росією на Заході думок, що в Україні все більше людей хочуть примирення, але їм закривають рота.

Тим більше, як зауважують спостерігачі, дії і заяви Савченко добре вписуються в концепцію "врегулювання ситуації", яку нещодавно опублікував український магнат Віктор Пінчук. Як відомо, він запропонував тимчасово відмовитися від питання повернення Криму, євроінтеграції і НАТО, а також провести місцеві вибори в ОРДЛО. Як зауважив Олександр Леонов, статтю Пінчука вже активно використовує Москва в своїй пропаганді, підносячи це у світлі, що представники української еліти відмовляються від протистояння з Росією і шукають можливості, щоб примиритися.

Це досить небезпечний момент. Цю тезу Росія просуватиме на Захід і в ЄС, показуватиме Пінчука як фігуру, яка уособлює такі настрої, адже він має непогане реноме в західних колах. Савченко грає в тому напрямі, який окреслив Пінчук, намагаючись залучити до цього патріотично налаштованих людей з різних регіонів, як начебто представник еліт, збройних сил, патріотичної групи,

– говорить експерт.

Однак експерти переконані, що зворотного ефекту після сплеску довіри до неї навесні 2016 року для Надії Савченко всередині України не буде і плани її кураторів фактично провалилися. За словами Олега Медведєва, довіра і популярність до неї втрачені. Хоча, на його думку, Росія ретельно готувалася до повернення Савченко.

Але тепер стає ясно, чому Путін погодився її відпустити – тому що для неї підготували якусь місію, яка, правда, провалилася. Все стало на свої місця. І добре, що це відбулося не за півроку чи рік до парламентських виборів. Суспільство встигло змінити свою оцінку її образу народної героїні і згадати біблійну мудрість: не сотвори собі кумира,

– зазначив Медведєв.

Як вважає Медведєв, українському суспільству краще взагалі про неї забути, щоб не створювати додаткового інформаційного шуму навколо неї. Цілком правильна пропозиція, оскільки своїми заявами Савченко відволікає суспільство від нагальних проблем і бездіяльності влади.



План Путіна провалився чи далі буде?

За словами Олександра Леонова, виключення Надії Савченко зі складу комітету не збільшить її популярність. У її політичного проекту немає особливих перспектив перемогти на парламентських виборах.

Втім, є один цікавий момент. Під час розгляду "питання Савченко" на засіданні комітету його представник Андрій Тетерук запропонував виключити з його складу і народних депутатів від фракції "Опоблок" Сергія Льовочкіна і В'ячеслава Богуслаєва, яких він також звинуватив у державній зраді. А ще – поставити перед президентом питання про виключення Віктора Медведчука, який представляє Україну в тристоронній контактній групі в Мінську, і який, як відомо, є кумом Путіна. Сергій Пашинський спочатку заявив, що підстав для звинувачень у держзраді Львочкіна і Богуслаєва немає, але потім погодився на черговому засіданні комітету поставити на розгляд постанову.

Але експерти сумніваються в результативності розгляду цього питання. Хоча, зауважує Леонов, є інформація, що Богуслаєв співпрацює з Росією. Причетність колишніх регіоналів, а нині представників "Опоблоку", до анексії Криму і війни на Донбасі очевидна, однак зосередилися депутати лише на Савченко, що певною мірою може викликати до неї симпатії, так як схоже на гоніння з порушенням демократичних принципів, свободи слова. Тим більше, що багато українських політиків себе дуже скомпрометували в очах суспільства. На цьому тлі Надія Савченко якісно відрізняється.

До речі, американський журналіст Террелл Старр написав в Twitter, коментуючи звинувачення у державній зраді: "Ось що трапляється, коли людина формує власну думку". І схожої думки дотримуються інші західні журналісти. Це свідчить, по-перше, що план Москви у відношенні Савченко діє. Тому списувати її з політичних рахунків ще зарано. І, по-друге, проблема українських політиків саме в тому, що вони часто дуже сильно помиляються в своїх оцінках і судженнях через величезну самовпевненість і недалекоглядність.

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