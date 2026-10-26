Україна запроваджує режим тиші в районі окупованих Олешок для гуманітарної операції
Україна з 03:00 27 жовтня запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі на Херсонщині. Тимчасова тиша необхідна для проведення гуманітарної операції та порятунку людей з окупованих Росією Олешок.
Про це нагадали у Генштабі ЗСУ.
Режим тиші в Олешках
Там зауважили, що режим тиші встановлюється виключно для доставки допомоги містянам і підготовки до вільного пересування цивільних.
Українські військові закликають усіх у цей період бути особливо обачними щодо інформації, яку отримують і поширюють.
Не довіряйте неперевіреним повідомленням, не поширюйте чутки щодо маршрутів, часу і місця пересування людей та гуманітарних колон,
– наголосили у Генштабі.
Військове командування додало, що Сили оборони роблять усе можливе для забезпечення безпеки та порятунку жителів Олешок.
Раніше повідомлялося, що сторони узгодили час припинення вогню для проведення гуманітарної місії.