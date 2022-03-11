1 800 людей з Бучі евакуювали 11 березня у супроводі Червоного Хреста
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
З небезпечних населених пунктів почали евакуйовувати людей. Лише за 11 березня з Бучі вдалося вивезти щонайменше 1 800 людей.
Евакуація мешканців відбувалася у супроводі Українського Червоного Хреста.
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Також доправили в безпечне місце поранених з Бучанської лікарні.
Окрім того, ще тисячу мешканців Гостомеля прибули в Білогородку. На місці пораненим надається перша допомога.
В Офісі Президента додали, що забезпечується подальша логістика евакуації в Київ та у разі потреби – на Захід країни.
Раніше повідомляли, що російські загарбники у Бучі відкрили вогонь по місцевих жителях, які стояли на вулиці й чекали на евакуацію. У результаті постраждала одна людина.
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