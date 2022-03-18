1 загиблий та 19 постраждалих: Кличко показав наслідки нового обстрілу Києва
Джерело:телеграм Віталія Кличка
Окупант не перестає атакувати цивільну інфраструктуру. Щодня він цілить у житлові квартали, де мешкають діти.
Вранці 18 березня ворог завдав удару по Подільському районі Києва, серед постраждалих – 4 дітей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
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Кличко показав наслідки обстрілу в Подільському районі Києва
Ворог продовжує атакувати столицю. Зранку житловий квартал у Подільському районі обстріляли орки,
– заявив Кличко.
Внаслідок обстрілу:
- загинула одна людина
- 19 осіб постраждали, із них 4 – діти.
У районі житлового кварталу пошкоджено 6 житлових будинків, дитсадок та школа.
Наразі на місці працюють рятувальники та медики.
Житловий квартал після обстрілу: дивіться відео
Зауважимо, вчора, 17 березня, у Києві теж була неспокійна ніч: окупанти пошкодили дві житлові багатоповерхівки у Дарницькому районі.
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