Росіяни на Херсонщині спрямували дрон по 1-річному Дмитрику та його прабабусі: дитина мертва
- Під час атаки на Херсонщину російський дрон вбив однорічного хлопчика у селі Правдине Білозерської громади.
- Росіяни прицільно атакували дронами цивільних на їхньому подвір'ї.
Росіяни продовжують тероризувати обстрілами Херсонщину. На жаль, під час чергової атаки вони вбили дитину.
Хлопчику був всього 1 рік. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.
Дивіться також Росіяни за ними спеціально полюють: як рятувальники та комунальники забезпечують життя в Херсоні
Росіяни спрямували дрон на дитину та літню жінку
Країна-терористка обірвала чергове дитяче життя у селі Правдине Білозерської громади.
Населений пункт росіяни атакували з дрона. Вони цілилися якраз на хлопчика та його прабабусю. Обоє були на подвір'ї свого будинку.
Загиблому Дмитрику було всього 1 рік та 2 місяці.
На жаль, від отриманих поранень дитина загинула на місці. Мої щирі співчуття рідним і близьким невинно вбитого малюка,
– написав Олександр Прокудін.
64-річній жінці медики надали допомогу на місці. У неї контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травма.
Потерпіла відмовилася від госпіталізації до медичного закладу.
До слова, днями у мережі показали, як росіяни направили свій дрон на машину фермерів, які якраз збирали кавуни.