Росіяни на Херсонщині спрямували дрон по 1-річному Дмитрику та його прабабусі: дитина мертва

Росіяни продовжують тероризувати обстрілами Херсонщину. На жаль, під час чергової атаки вони вбили дитину.

Хлопчику був всього 1 рік. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

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Росіяни спрямували дрон на дитину та літню жінку

Країна-терористка обірвала чергове дитяче життя у селі Правдине Білозерської громади.

Населений пункт росіяни атакували з дрона. Вони цілилися якраз на хлопчика та його прабабусю. Обоє були на подвір'ї свого будинку.

Загиблому Дмитрику було всього 1 рік та 2 місяці.

На жаль, від отриманих поранень дитина загинула на місці. Мої щирі співчуття рідним і близьким невинно вбитого малюка,

– написав Олександр Прокудін.

64-річній жінці медики надали допомогу на місці. У неї контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травма.

Потерпіла відмовилася від госпіталізації до медичного закладу.

До слова, днями у мережі показали, як росіяни направили свій дрон на машину фермерів, які якраз збирали кавуни.