З 1 жовтня водії повинні вмикати ближнє світло фар поза населеними пунктами

Згідно з чинними правилами ПДР, водії з 1 жовтня і до 1 травня повинні вмикати денні ходові вогні чи ближнє світло фар поза населеними пунктами. Інакше їх чекає штраф близько пів тисячі гривень.

Вимога вмикати ближні фари обов'язкова для виконання у будь-який час доби. Її регулює пункт "д" частини 9.8 Правил дорожнього руху.

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Ближнє світло фар в осінньо-зимовий період

З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні. У разі їхньої відсутності в конструкції – ближнє світло фар.

В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна ввімкнути дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не буде засліплювати інших водіїв.

Які штрафи чекають на водіїв

Окремо прописаного штрафу за неввімкнення фари за містом у денний час доби немає. За порушення цього правила є тільки попередження.

Втім, на практиці, поліцейські часто притягують водіїв до адміністративної відповідальності згідно з частиною 2 статті 122 – порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами про адміністративні правопорушення. Так можна отримати штраф на суму від 425 до 510 гривень.

Де можна дізнатися свій штраф

Через смс-повідомлення, яке надійде на телефон.

Через додаток "Дія".

На сайті МВС в електронному кабінеті водія.

На самому сайті МВС без входу в кабінет.

У телеграм-боті "Штрафи-ПДР".

Також суму штрафу можна дізнатись у "Приват24" в розділі "Платежі".

Лист зі штрафом надійде на пошту.

Від прикордонників, коли водій буде покидати Україну.