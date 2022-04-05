10 –15 років для Криму і 10 –15%, що Росія погодиться, – Зеленський про питання півострова

Президент Володимир Зеленський розповів про те, як пропонують вирішувати питання окупованого Криму. Українська сторона має свої пропозиції на переговорах з Росією.

Зеленський заявив, що на переговорах обговорювали окупований Крим. До Донбасу не дійшли, бо Росія має своє бачення у цьому питанні, повідомляє 24 канал.

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Щодо Криму, то я подивився, в якій точці ми перебуваємо і які у нас спроможності повернути Крим не дипломатичним шляхом. Потім я б відповів собі, а що ще можливо. 10 – 15 років переговорів про питання Криму – це деякий формат пропозицій з боку України. Думаю, десь стільки ж відсотків, що Росія на це погодиться,

– каже Зеленський.

За його словами, стільки часу – це не про те, щоб не підіймати цю тему.

"Тут ж не мовиться, що впродовж 10 – 15 років сторони повинні вирішити питання Криму дипломатичним шляхом. Це формат, яким пропонується не вирішувати це зараз, а впродовж цього часу", – сказав президент.

Він також заявив, що не може сказати всі аспекти цього питання. На його думку, це рішення непогане. Але це його думка станом на зараз, яка може змінитись.

"Це не означає, що я не буду виконувати домовленості. Але якби сьогодні вони були по Криму, то я вважаю, що це перемога України. Адже вирішувати з Росією пакетно всі суперечки складно і я впевнений, що малоймовірно. Це й неможливо, коли на території країни летять ракети", – пояснив глава держави.

Він наголосив, що це ще не компроміс. Це запитна позиція. Вона непогана на сьогодні.

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