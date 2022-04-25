10 нардепів втекли з України, більшість – ОПЗЖ: Стефанчук розповів, чи каратимуть їх

Є нардепи, які ще за декілька днів до війни покинули Україну, і досі не повертаються. Їх близько 10, і всі вони представники "Опозиційної платформи - За життя".

Крім того, є депутати, які перебувають у відрядженнях та представляють Україну в різних парламентських асамблеях – НАТО, Ради Європи. Про це розповів спікер Ради Руслан Стефанчук.

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Чи покарають втікачів

Натомість прізвища втікачів вже з'являлися в пресі. Стефанчук додав, що, на жаль, законодавство і Конституція України не передбачають покарання для них.

Але я думаю, що кожен громадянин сам дасть політичну оцінку тим депутатам, які розповідали, що вони за мир або, навпаки, що вони "яструби війни", такі нібито сміливі. А натомість – першими втекли з країни,

– сказав Стефанчук.

Спікер переконаний, що таким не має бути місця в наступному парламенті.

Принцип "відкидаємо політику" працює

За словами спікера, на початку війни Верховна рада взяла для себе основний принцип: ми відкидаємо політику і всі працюємо на державу. Його майже вдається дотримуватися.

Звичайно, є якісь внутрішні дискусії, однак вдається дотримуватися політичного нейтралітету. Стефанчук наголосив, що під час воєнних дій інтересу вище державного існувати не може.

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