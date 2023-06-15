Бажання порибалити призвело до смерті дитини: на Київщині загинув 10-річний хлопчик

На Білоцерківщині, що у Київській області, учень п'ятого класу вирішив провести вільний час за риболовлею. Однак, на жаль, це обернулося смертю дитини.

Хлопчику було лише 10 років. Про це розповів начальник Головного управління Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.

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Через що загинула дитина

Як з'ясували правоохоронці, хлопчик пішов рибалити разом зі своїми друзями. На березі водойми він вирішив перепливти ріку на інший берег. Саме це призвело до трагічних наслідків.

На жаль, уже перебуваючи у воді 10-річна дитина втратила сили. Внаслідок цього вона й пішла на дно.

На місце трагедії терміново виїхали правоохоронці та медики. Вони спільно проводили реанімаційні заходи щодо п'ятикласника протягом майже години. Однак, на жаль, врятувати хлопчика так і не вдалося.

Реанімаційні заходи проводили майже годину: відео поліції Київщини

Закликаємо батьків поспілкуватися з дітьми щодо небезпеки купання без супроводу дорослих! Бережіть найдорожче!

– написав Андрій Нєбитов.

Катання на велосипеді завершилося загибеллю

В селі Річки, що на Рівненщині, наприкінці травня також загинула дитина через те, що потрапила у водойму. У той день 5-річна дівчинка каталася на велосипеді, під час чого впала у ставок.

Тоді на місце події також негайно виїхали слідчо-оперативна група відділення №7 та медики. Однак, на жаль, попри реанімаційні заходи, життя малечі врятувати не вдалося.

Як з'ясували слідчі на місці події, у той день близько 13:40 дитина сказала своїй мамі, що їде кататися на велосипеді на дитмайданчик неподалік освітнього закладу. Однак всього за 20 хвилин її там уже ніхто не бачив.

Відтак і батьки, і односельці кинулися на пошуки, у результаті яких знайшли дитину у штучній водоймі приватного господарства. Зазначається, що, попередньо, дівчинка не впоралась із керуванням і впала у воду. Тож слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок".