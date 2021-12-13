100 – 150 євро за "рейс": як закарпатські контрабандисти носять цигарки в Румунію

13 грудня 2021 , 15:38
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Віталія Глаголи

На Закарпатті контрабандисти переносять по декілька ящиків цигарок в Румунію. За кожен рейс вони отримають 100 – 150 євро за "рейс".

Відповідне відео оприлюднив місцевий журналіст. Він повідомив, що його надіслав сам контрабандист 12 грудня. 

До теми Тютюновий диктатор: Білорусь стала "інкубатором" із контрабанди на кордоні

Контрабандисти переносять цигарки через кордон

Контрабанду цигарок переносять з Карпат до Румунії. За інформацією журналіста, стартують вони з району села Ділове Рахівського району Закарпатської області в сторону румунського кордону й проходять через гору Менчул (що в південно-східній частині масиву Чорногора).

За один такий "рейс" контрабандист може заробити 100 – 150 євро. Йдуть через гору Менчул до Румунії. Там товар залишають в обумовленому місці й повертаються назад таким же шляхом,
– розповів журналіст. 

Він також повідомив, що за тиждень можуть зробити 3 – 4 ходки. Проте все залежить від погоди та витривалості  людини.

"Зазвичай одна людина бере два такі ящики набитих цигарками, як на відео. Хто сильніший і фізично міцніший – тягне одразу три ящики", – мовиться у повідомленні. 

Як доказ опублікували відео перетину кордону.

Контрабандисти на Закарпатті переносить цигарки через гори – дивіться відео

Контрабанда в Україні: останні новини

Білорусь стала "інкубатором" із контрабанди на кордоні – дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська