"100-денний план" завершення війни: що каже пані посол України у США

Пані посол України в США Оксана Маркарова прокоментувала так званий план за 100 днів завершити війну в Україні. Вона висловила здивування тому, як на десятому році російської загарбницької війни окупанти й досі так легко вкидають свої провокації в український інфопростір.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис дипломатки.

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"100-денний план"

Маркарова розповіла, що за останні дні багато людей запитували її приватно, чи є якась правда в так званому "конкретному плані за 100 днів".

Дипломатка пояснила, що одразу подумала про ІПСО, як тільки побачила дату 9 травня.

При цьому для мене очевидно було що це вкид, як тільки я побачила що план має призвести до чогось до 9 травня. Немає такої дати в історичному та інформаційному просторі США взагалі,

– зазначила вона.

Вона додала, що "і навіть 8 травня до Меморіалу 2 світової війни я – єдиний посол, який приходить з командою всі 4 роки мого Посольського служіння покладати вінок і виступати". За її словами, минулого року приєднався Посол Франції, бо була кругла дата – DDay, а перед тим 3 роки була тільки Україна.

"Тому як тільки бачите, що нібито "американці щось пропонують до 9 травня" – можете сміливо включати критичне мислення", – резюмувала пані посол.