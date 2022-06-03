100 днів війни: політичні тенденції

За 100 днів війни Україна вистояла проти ворога, який переважає нас більш ніж в 3 рази за чисельністю населення, в 3,5 рази – за чисельністю армії, має значно більші економічні та військові ресурси.

Історичні паралелі

Всупереч прогнозам навіть наших міжнародних партнерів Україна вистояла і довела, що може героїчно і ефективно себе захищати. Українську армію зараз вважають одною з найсильніших у світі, навіть із застарілою (переважно ще радянських часів) зброєю. Але українці також довели, що можуть вміло опановувати і застосовувати і сучасну зброю. І це наш ресурс на майбутнє.

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У глобальному плані повномасштабна війна Росії проти України відновила ризики Третьої світової війни і навіть застосування Росією ядерної зброї. У цьому сенсі це найбільш тривожні часи для всього світу після Карибської кризи 1962 року.

У геополітичному вимірі процеси, які почали відбуватися після 24 лютого 2022 року, можна порівнювати із змінами після падіння Берлінської стіни, але скоріше як спробу Путіна повернути те минуле, з яким світ попрощався після 1989 – 1991 років.

Тоді СРСР почав швидко наближатися до свого краху, а зараз Путін намагається відтворити російську імперію, і руйнує світовий порядок, який створювали після Другої світової війни і модернізували після розпаду СРСР.

Нова Холодна війна

Тоді Холодна війна завершувалася, а зараз вона відновилася. Проте, Путін явно не розрахував свої сили і помилився у наслідках своїх дій. Він хотів швидко захопити Україну, і нав'язати Заходу свої правила гри. Але він зіткнувся з героїчним спротивом українського народу, який зруйнував його плани, і з консолідованою реакцією демократичного світу. На підтримку України і проти путінської агресії була створена потужна міжнародна коаліція, яка стала діяти набагато більш ефективно і послідовно, ніж після агресивних дій Росії у 2014 році (захоплення Криму і початку війни на Донбасі).

Важливо 8 перемог України за 100 днів повномасштабної війни

Проблеми у цій коаліції також є, як і хитання окремих країн щодо спроб "умиротворення" агресора. Але масштаби і якість підтримки України за 100 днів війни значно зросли, хоча ще і не є достатніми для перемоги над агресором.

Проти Росії застосовані найбільш потужні (і в кількісному і в якісному вимірі) санкції в сучасній історії. Зараз вони спрямовані не стільки на те, щоб стримати і зупинити агресора, а на те, щоб максимально послабити його економічний і воєнний потенціал.

Протистояння з агресивним путінським режимом ще не завершилося, але його наслідки можуть бути не менш карколомними ніж наслідки геополітичних змін 1989 – 1991 років.

Мода на Україну

Одним з головних результатів цих 100 днів війни стала кардинальна зміна ставлення до України. Країна, яку навіть деякі наші міжнародні партнери вважали failed state (невдалою державою), продемонструвала всьому світові свою спроможність і героїзм.

Світ нарешті побачив справжню Україну і почав її поважати. Президент України Володимир Зеленський став одним з найбільш впізнаваних, впливових і популярних світових лідерів.

Для України відкрилося вікно можливостей і для європейської інтеграції. Зараз розглядається можливість надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, про що до 24 лютого 2022 року навіть не було і мови.

Єдина нація

У внутрішньополітичному вимірі ми побачили величезну і небачену раніше консолідацію українського суспільства для спротиву російській агресії.

Кардинально змінилося ставлення до Росії і росіян. І це стало наслідком того, що "русскій мір" в цій війні відкрив своє справжнє, звіряче обличчя.

Понад 90% українців відчувають зараз негативне ставлення до країни-агресора. Такі настрої проявились навіть у тих українців, які раніше виступали за добрі стосунки з Росією. Нічого подібного також не було раніше.

Проросійський політичний табір в Україні зруйнований і делегітимізований. Проросійські сили заборонені юридично і втратили моральне право на прояв своїх колишніх позицій навіть під новими назвами.

Важкі випробування

Російський масштабний напад на Україну став найбільшим випробуванням для нашої країни за весь час її Незалежності. Йдеться про саме існування не тільки незалежної української держави, а й самої української нації.

Для українців боротьба проти російської навали це боротьба за майбутнє самого українського народу. Зараз окуповано 20% відсотків території країни, зруйнована величезна частка інфраструктури і економічного потенціалу України. Мільйони українців втратили свої домівки, роботу, звичний спосіб життя.

Кількість вимушених переселенців в Україні перевищила 8 мільйонів осіб. Кількість людей, які виїхали з України через вторгнення Росії, – близько 6 мільйонів. Це стало найбільшою кризою з вимушеними переселенцями у Європі після закінчення Другої світової війни.

Перемога за нами!

Але попри всі трагічні проблеми Україна вижила і героїчно зупиняє російську навалу, захищає не тільки себе а й весь цивілізований світ. І це головний підсумок перших 100 днів війни.

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Українці вже починають поступово повертатися і до своєї країни і до своїх домівок. Хоча війна ще продовжується, але держава разом з своїми громадянами вже починає відновлювати зруйновані міста, дороги, мости. Керівництво країни разом з нашими міжнародними партнерами вже розробляє плани післявоєнної відбудови і відновлення України.

Ці 100 днів були дуже різними

Шок від підступного і жорстокого нападу і шалений спротив проти агресора під час першого місяця війни.

Другий місяць війни – перші перемоги і одночасно відчуття трагедій Бучі, Маріуполя, інших міст і містечок, які перебували під російською окупацією.

Третій місяць війни – героїчна оборона проти наступу росіян на Донбасі.

Нас ще чекають нові випробування, і не тільки на фронтах війни. Є зовнішні і внутрішні ризики, які пов’язані із затягуванням військових дій, емоційною втомою від війни. Ці виклики нам також треба подолати. У нас немає іншої альтернативи ніж перемога у війні проти Росії.