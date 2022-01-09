100-кілограмова авіабомба: на Запоріжжі піротехніки знешкодили небезпечну знахідку

На Запоріжжі піротехніки ДСНС знешкодили 100-кілограмову авіабомбу часів минулих війн. Її виявили на території приватної земельної ділянки у місті Василівка.

Рятувальники 9 січня отримали повідомлення про те, що місцеві мешканці виявили підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний. Вони викорчовували старі дерева в саду.

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Як знешкоджували авіабомбу

Оперативна група спостерігала за розмінуванням за допомогою інформаційно-аналітичної панелі.

Піротехніки знешкодили авіабомбу у спеціально відведеному місці та з дотриманням техніки безпеки. Також рятувальники додатково обстежили місце знахідки. Наразі місцевим мешканцям нічого не загрожує.



Фахівці знешкодили 100-кілограмову авіабомбу / Фото пресслужби ДСНС



Вага небезпечної знахідки становить 100 кілограмів / Фото пресслужби ДСНС

Для знешкодження небезпечної знахідки залучили 8 одиниць техніки та 24 працівників особового складу. Також для охорони місця задіяли співробітників поліції.

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