Перемога залежить від кількості наданої зброї. Адже Україні дуже потрібна артилерія та боєприпаси. На полі бою навіть 100 штук HIMARS може дуже змінити ситуацію.

Про важливість важкого озброєння у війні

Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він наголосив, що не пам’ятає жодного конфлікту, в якому метрика перемоги була б настільки явною та прозорою кількісно.

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За словами Піонтковського, 100 HIMARS на полі бою – це перемога, це підтвердить будь-який військовий експерт.

"Ця війна показала, наскільки важливий рівень артилерії та ракетних систем залпового вогню", – каже він.

Піонтковський запевнив, що гаубиці покращили стан української армії, але не змінили її кардинально.

Ключ до перемоги у руках тієї коаліції, яку зібрали в "Рамштайні". І справа не у кількості країн, які беруть у цьому участь, а у кількості зброї, яку нададуть, в тих же HIMARS,

– пояснив він.

Про позицію Італії, Німеччини та Франції

Піонтковський вважає, що Італія, Німеччина та Франція роблять все, щоб уникнути сценарій перемоги України.

В чому ж заключається їхня мета, з якою вони їдуть у Київ? Піонтковський сподівається, що їх викинуть зі столиці України. На його думку, перший пунктом у їх заявах буде те, що гинуть люди, треба припиняти це.

Тобто вони запропонують, щоб країни (Україна та Росія) розійшлися на тих межах, які досягнуті сьогодні. Тобто, окрім Донбасу та криму, це ще сьогодні Херсонька та Запорізька області,

– зазначив публіцист.

За його словами, другий пунктом їхнього плану є те, що Росія та Україна вступають у двосторонні перемовини про спірні території. Це відверто капітулянтський план.

Піонтковський додав, що днями Столтенберг повторив слова Кирієнка про те, що "ми сподіваємося і хочемо досягти миру, не допустити розширення на нові країни", і про те, що Україні доведеться погодитися на якісь територіальні поступки.

100 штук HIMARS на полі бою – це перемога, – Піонтковський



Раніше Андрій піонтковський наголошував, що Франція, Німеччина та Італія у війні Росії та України більше вболівають за державу-агресорку, а перемоги України відверто бояться.

Зазначимо, що Брюно Кассанель – перший радник посла Франції в Україні – 13 червня анонсував візит Еммануеля Макрона до Києва. Через декілька годин Кассанель спростував власне ж повідомлення.