100 тисяч пачок на 1 мільйон гривень: СБУ ліквідувала канал контрабанди цигарок до Євросоюзу
Джерело:СБУ
У Чернівецькій області СБУ ліквідувала злочинну групу, яка підпільно виготовляла контрафактні цигарки. Ділки переправляли продукцію до Європейського Союзу.
Заходи з викриття незаконної діяльності проводили співробітники Служби безпеки спільно зі слідчими Нацполіції. Процесуальне керівництво у справ здійснювала обласна прокуратура.
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100 тисяч пачок на 1 мільйон гривень
Щомісяця ділки виробляли понад 100 тисяч пачок контрафактних цигарок на майже 1 мільйон гривень,
– повідомили правоохоронці.
За попередніми даними слідства, нелегальний бізнес організували четверо місцевих жителів. Підпільний цех вони облаштували в гаражі одного з учасників у Вижницькому районі.
Сировину для виробництва контрафакту ділки закуповували через мережу Інтернет, а готовий товар збували місцевим контрабандистам для подальшого переправлення за кордон.
Правоохоронці провели обшуки у ділків
Співробітники Служби безпеки провели серію обшуків за місцями підпільного виробництва та адресами проживання зловмисників. Там правоохоронці виявили:
- обладнання і матеріали для виготовлення цигарок та їх пакування;
- великі обсяги сировини та готової контрафактної продукції;
- чорнові записи із доказами протиправної діяльності.
СБУ ліквідувала канал контрабанди цигарок до ЄС / Фото Служби безпеки