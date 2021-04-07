Матраци та будматеріали: на окупований Донбас передали 100 тонн "гуманітарки"

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Щастя" передали допомогу до тимчасово окупованої території Донбасу. Загалом місцевим жителям передали приблизно 100 тонн гуманітарної допомоги.

Через КПВВ проїхали 11 вантажних автомобілів від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Автомобілі пропустили сьогодні, 7 квітня.

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Що передавали

Так, у багажному відділенні вантажних автомобілів були будівельні матеріали та матраци. Загальна вага гумдопомоги склала приблизно 100 тонн.

Зазначимо, що це вже третій гуманітарний вантаж, який перетнув лінію розмежування через КПВВ "Щастя" в бік окупованої частини Луганщини у 2021 році,

– зазначили українські прикордонники.

Там також додали, що рух для громадян цим дорожнім коридором і досі заблокований російсько-окупаційними військами.



На Донбас надійшла гуманітарна допомога / Фото Держприкордонслужби



Червоний Хрест надіслав допомогу до окупованого Луганська / Фото Держприкордонслужби



Загальна сума – 100 тонн / Фото Держприкордонслужби

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