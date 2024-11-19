Фундамент перемоги – це єдність у боротьбі, – ЗСУ звернулися до українців у тисячний день війни

В Україні 19 листопада триває тисячний день повномасштабної війни, яку російська армія розпочала 24 лютого 2022 року. Тисячу днів наші захисники б'ються з агресором, який хоче, щоб українців просто не було.

Про це мовиться у зверненні Збройних Сил України з нагоди цієї дати, передає 24 Канал.

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Що сказали ЗСУ у звернення до 1000-го дня великої війни

У Збройних Силах зазначили, що тисячу днів наші військові захищають наш європейський дім. Захисники воюють за наші родини, наших друзів, наших колег, наших сусідів.

За Київ і Харків, Львів та Одесу, Маріуполь і Чернігів, Сімферополь і Луганськ, Донецьк і Запоріжжя. Головне – ми б'ємося за майбутнє наших дітей,

– наголосили військові.

Вони також запевнили, що українська армія ніколи не зрадить віру українців. Тому що це наша народна армія – в кожного знайомі або родичі служать у війську.

"У нас один біль на всю країну, одне серце й одна душа. Кожна наша перемога та поразка – спільні. Кожна радість і тривога – на всіх. Кожен, хто читає це, має знати: Сили оборони України – сильні, як ніколи, та об'єднані метою знищення окупантів. Тисяча днів нашої стійкості це вкотре довели", – мовиться у зверненні.

У ЗСУ нагадали, що українські військові виграли битви за Київ, Чернігів, Суми, Миколаїв та Одесу, провели блискучий контрнаступ на Харківщині та не менш успішний контрнаступ на Херсонщині.

Зрештою Збройні Сили України повернули війну на російську територію. Зробили неможливе можливим – те, у що ніхто не вірив. Побратими та посестри, сьогодні кожен з нас має сказати: "Я – тут, я продовжую битву й підтримую військо, попри все йду вперед і прагну перемоги",

– зазначили військові.

Вони підкреслили, що російсько-українська війна – це не спринт, це марафон. Наші захисники стійко подолали першу тисячу днів широкомасштабного вторгнення. Позаду багато надлюдських випробувань.

"Однак перемогу здобуде той, хто протримається на добу більше, ніж ворог. Тому час знову діяти разом. Як і тисячу днів тому. Як і десять років тому, коли почалась російсько-українська війна", – наголошено у зверненні.

ЗСУ закликали підтримувати Сили оборони України, де вже служать ваші близькі, друзі, колеги. Підтримувати армію можна в будь-який доступний вам спосіб.

Робіть усе від вас залежне – перебуваєте ви в Україні або за кордоном – щоб ми разом пройшли цей шлях. Фундамент нашої перемоги – це єдність у боротьбі. Ми обов'язково помстимося за кожного загиблого героя, кожну загиблу дитину, кожний зруйнований будинок, – запевнили захисники.

У ЗСУ також зауважили, що всі разом ми реалізуємо історичний шанс – на десятки років поховати російську загрозу. Разом ми забезпечимо нашим родинам довгоочікуваний мир. Разом ми здолаємо будь-які складнощі та втілимо мрію поколінь про свободу й незалежність нашої Неньки.