В Дії вже можна подати заявку на отримання "1000 від Зеленського": як це зробити

У неділю, 1 грудня, у застосунку Дія з'явилася можливість подати заявку на отримання 1000 гривень від держави. Програма отримала назву "Зимова єПідтримка".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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Як отримати 1000 гривень у Дії: інструкція

У застосунку Дія відтепер можна подати заяву на отримання 1000 гривень у рамках Зимової єПідтримки.

Михайло Федоров зазначає, що отримати 1000 гривень можуть усі громадяни, які перебувають в Україні. Водночас є можливість оформити виплати і на власну дитину. Всього на подачу заяви на отримання коштів передбачено 3 місяці – тобто Зимова єПідтримка буде в Дії до 28 лютого.

Важливо: 1 000 зарахується на картку Національний кешбек. Якщо у вас її ще немає — відкривайте в мобільному банкінгу, Дія підтягне банки, у яких працює картка,

– вказує міністр.

Отримані кошти можна витратити на такі послуги, як: комуналка, ліки, квитки на транспорт, книги або донати на UNITED24. Витратити тисячу від держави можна буде до кінця 2025 року.

Важливо! Аби банер з Зимовою єПідтримкою з'явився у Дії потрібно оновити застосунок до останньої версії.

Як отримати 1000 гривень у Дії: дивіться відеоінструкцію

Федоров зауважує, якщо в особи немає картки платника податків або можливості отримати Зимову єПідтримку через Дію, то їй варто звернутися до Укрпошти або до банку-партнера.