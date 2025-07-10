Нарощують виробництво: чи здатна Росія атакувати Україну 1000 "Шахедів"

Росія працює над нарощуванням виробництва "Шахедів". І вже були припущення, що колись ворог зможе запускати і по 1000 безпілотників на добу. Але є нюанси.

Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що, за різними даними, зараз Росія виробляє 170-190 "Шахедів" на добу. Ще стільки ж виготовляють різних "приманок".

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Чи може Росія запустити 1000 "Шахедів"

Як наголосив Кузан, теоретично Росія здатна це зробити. Але не щодня. При цьому варто враховувати спроможності окупантів, кількість пускових майданчиків і так далі. Нещодавно вони змогли запустити 728 різних безпілотників під час однієї атаки.

Суто математично ні сьогодні, ні завтра, ні в цьому році Росія не вийде на такий показник, щоб "з коліс" запускати одразу 1000 "Шахедів" з імітаторами. Якщо щодня накопичувати певну кількість, менше пускати під час деяких атак, то їм вдається запустити понад 700 дронів,

– сказав Кузан.

Україні працює над протидією "Шахедам". Важливо зрештою отримати більше можливостей бити по самих майданчиках запуску цих безпілотників та місцях їхнього виробництва. Тут могли б допомогти Сполучені Штати.

Якби США надали розвіддані, де росіяни зберігають "Шахеди" та де вони збираються їх запускати, то накопичення великих партій для Росії стане проблемою. Потрібно ще мати зброю, яка туди дістане,

– зазначив Кузан.

Додамо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді не відкидає варіант, що Росія колись зможе запускати 1000 безпілотників на добу. Україна ж працює над тим, аби протидіяти "Шахедам".