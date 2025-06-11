Шалені гроші: чи можуть росіяни виробляти щодня майже тисячу "Шахедів"

В західних ЗМІ припускають, що Росія може запускати за добу 1000 "Шахедів". Такий засіб ураження має суттєвий психологічний вплив на населення та завдає значної матеріальної шкоди. Тому Москва робить ставку на це й вид озброєння.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп у розмові з 24 Каналом наголосив, що необхідно оцінювати ситуацію з погляду здорового глузду. Він навів цифри та пояснив, чому інформацію про виготовлення 1000 дронів-камікадзе варто піддавати сумніву.

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Висновок слід робити з реальних підрахунків

У свій час Росія збудувала завод і намітила ціль виробляти 6 тисяч "Шахедів" на рік, тобто 500 одиниць щомісяця. Противник у 2024 році випустив 9 тисяч таких безпілотників, в це число може входити певна кількість дронів-обманок.

Це 750 на місяць. Припустимо, що росіяни трохи збільшили обсяг. Але це не ті цифри, про які ми чуємо зараз, про 500 – 1000 в день,

– зазначив Шарп.

У свій час, зі слів військового оглядача, Іран продавав "Шахед – 136" росіянам за 153 тисячі доларів. Якщо припустити, що вони здешевшали, було вдосконалено масове їх виробництво і вартість однієї одиниці становить 100 тисяч, то значить 10 БпЛА коштують 1 мільйон доларів. 1000 в день – це 100 мільйонів доларів.

"Комусь може спасти на думку, що хтось буде виготовляти щоденно БпЛА на 100 мільйонів, а щомісяця на 3 мільярди, а на рік на 39 мільярдів? Це за межею абсурду. Навіть якщо розділити на два (500 одиниць на день), то це неможливо. Тільки якби Росія зробила це пріоритетом, але ж це шалені гроші", – підкреслив Шарп.

Ці підрахунки без врахування авіаційних витрат, адже має здійснюватись обслуговування перед польотом, потрібно безпілотники ще й транспортувати. Чим їх більше, тим більше місця вони займають, а склад з ними треба охороняти. Нарешті, якщо країна хоче виготовляти БпЛА в таких величезних обсягах, то треба розширювати персонал, не можуть це робити 20 працівників.

"А якщо збільшувати штат, то відповідно зростуть витрати. Тому до таких повідомлень треба ставитись з холодною головою. Ніхто не буде виробляти на десятки мільярдів доларів "Шахеди", це неможливо технічно і не потягнути фінансово", – вважає військовий оглядач.

Однак велика їх кількість в арсеналі Росії є, певне зростання у виготовленні "Шахедів", за переконанням Шарпа, буде. Крім того, є чималий обсяг дронів-обманок, менш далекобійних, дешевших, які всі разом становлять серйозну загрозу, яка, з його слів, ймовірно збільшуватиметься.

Які проблеми є щодо протидії "Шахедам"

Для протидії таким безпілотникам потрібен комплекс ефективних і недорогих засобів, бо цих дронів багато. З ефективністю, як зауважив військовий оглядач, існує проблема, бо зазвичай або засоби ці в обмеженій кількості, або дуже дорого коштують.

"Наприклад, реактивні снаряди з лазерним наведенням, застосовані українцями з землі, доволі ефективний засіб, але він має незначний радіус. Аби уразити "Шахед", треба бути близько до нього, буквально під ним чи трохи збоку. Це частково панацея, але таких засобів має бути безліч. Зараз це неможливо", – пояснив Шарп.

Якщо застосувати винищувач і показати йому, де "Шахед", він може наблизитись і знищити його цією системою. Такий засіб на літаку ефективніший, ніж на наземній установці. Збивати дистанційно з винищувачів "Шахед" можна, але є проблема на підході.

Дуже далеко не можна, бо літак ризикує бути збитим російськими повітряними силами чи ППО. Якщо збивати БпЛА на великій дальності, то це передбачає використання дорогих ракет "повітря – повітря". Їх мало і вони вартують великих грошей, не виготовляються у величезних обсягах,

– підсумував Шарп.

Зазначимо, що головний редактор Defence Express Олег Катков висловив своє бачення стосовно того, чи реально Росії виготовляти "Шахедів" стільки, аби запускати їх по тисячі щодня. Він розповів, що противник масштабував виробництво дронів-камікадзе і нині їх виготовляють на підприємствах "Алабуга" та "Купол".