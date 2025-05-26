Росія хоче запускати по Україні 1000 дронів за добу: чи реально стільки виготовляти

Західні ЗМІ попереджають, що Росія збільшує виробництво "Шахедів". І там буцімто зможуть запускати по 1000 безпілотників за одну атаку. Цифри дійсно серйозні.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков. До прикладу, під час масованої атаки в ніч на 25 травня Росія запустила 298 різних ударних безпілотників. Цієї ночі по Україні також запускали "Шахеди".

До теми Летіли дрони та крилаті ракети: все про наслідки масованої атаки 26 травня

Чи може Росія запускати 1000 "Шахедів" одночасно

Як наголосив Катков, цифри про 1000 "Шахедів" одночасно видаються дуже маніпулятивними. Тобто зараз, за даними того ж видання The Economist Росія виробляє приблизно 300 безпілотників за 3 доби. І у них є плани швидко кратно наростити це виробництво, щоб вже запускати по 1000 БпЛА одночасно. Так це не працює.

300 безпілотників за 3 доби – це сотня за добу. Є питання. Чи може Росія у короткій перспективі кратно збільшити виробництво? Ні. Жодне виробництво швидко не може вийти на таке кратне зростання. Тим паче воно довго розгойдується. "Шахеди" почали локалізовувати ще з 2022 року,

– пояснив Катков.

З цього часу російські окупанти дійсно масштабували виробництво "Шахедів". Зараз їх складають на двох підприємствах – "Алабуга", яка розташована поряд з містом Єлабуга в Татарстані, та завод "Купол" в Іжевську.

Зверніть увагу! Ввечері 25 травня у Єлабузі пролунали вибухи. Там працювала ППО. Окрім того, наприкінці квітня вдалося успішно вдарити по заводу з виробництва "Шахедів".

Зрозуміло, що окупанти можуть мати плани збільшити виробництво "Шахедів". Але тут йдеться явно не про короткострокову чи середньострокову перспективу. Таких показників можливо досягнути через роки.

Це не про місяці. Це про роки. Кожне підприємство, яке виробляє компоненти "Шахедів" має кратно збільшити виробництво у 10 разів. У 10 разів більше двигунів, бойових частин, комплекту електронних систем, паливно-двигунної системи. Тож чи хочуть вони цього? Об'єктивно так. Чи намагаються? Об'єктивно так. Чи можуть досягти за місяці? Об'єктивно ні,

– підкреслив Катков.

Додамо, у виданні The Economist вважають, що Росія зможе запускати ще більше "Шахедів". Наразі окупанти вийшли на "рекордні" показники у 300 запущених безпілотників під час однієї масованої атаки. Стільки "Шахедів" вони виготовляють менш ніж за три дні.

Там переконують, що окупанти мають намір вийти на виробництво у 500 безпілотників за добу. І тоді буцімто можуть бути реальними атаки 1000 "Шахедами" за добу.