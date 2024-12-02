Скільки українців подали заяву на "тисячу Зеленського": президент вразив числом

У неділю, 1 грудня, в Україні стартувала програма "Зимова єПідтримка". Так, всього за два дні заявку на отримання тисячі від держави оформили понад 3 мільйони людей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Скільки заявок на "1000 від Зеленського" подали українці

Так, Володимир Зеленський зауважив, що програма зимової підтримки набирає обертів.

Вже більш ніж 3 мільйони 200 тисяч заявок, і серед них 700 тисяч – заявки на дітей. Це дуже хороший темп програми, найбільш популярна цифрова послуга від держави за весь час. Ще друга доба не закінчилась, а вже така кількість заявок,

– наголосив він.

Президент висловив вдячність усій команді, яка залучена до розробки та забезпечення "єПідтримки". Зеленський закликав на всіх рівнях пояснювати, як зробити заявку, як отримати кошти і як сплатити ними за комунальні послуги чи купити книжки або задонатити волонтерам.

Зауважимо! Детальну інструкцію щодо отримання "1000 від Зеленського" можете отримати за посиланням.