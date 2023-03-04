Ріст понад 2 метри, вага – 10 тисяч кілограмів: Притула показав БТРа Спартана Назаровича

Благодійний фонд Сергія Притули за гроші людей придбав 101 бронетранспортер для Збройних Сил нашої держави. Згодом засновник організації та разом з тим відомий телеведучий розповів про характеристики техніки та продемонстрував, який вигляд вона має.

Покупку 101 БТРа, зокрема FV103 Spartan, можна справді вважати історичною подією, адже це ті закупівельні об'єми, якими оперує міністерство оборони, а не благодійна організація. Власне, техніка уже в розпорядженні військових нашої армії.

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"У нас хлопчик"

Без гумору в цій історії не обійшлось. На відео, що опублікував Сергій Притула, видно, як бронетранспортер виїжджає з фури – телеведучий подає це як народження дитини.

Ви стаєте свідками унікального дійства. Таїнства появи на світ бронетранспортера. Мама фура добре доносила, розкрилася, і ось він з'являється на світ. Тужимося, ще трішки… Усі хвилюються. Ще трішки... Друзі, я вас вітаю – у нас хлопчик… Боже, та в нас двійня,

– кричить на ролику Притула.

Також у підписі під відео йдеться про те, що назвали бронетранспортера Спартаном Назаровичем. Його ріст (висота) – 2,63 метра, а вага – 10 670 кілограмів.

Народження Спартана Назаровича: дивіться відео Сергія Притули

Коли було оголошено збір

Згадаємо, що люди могли жертвувати гроші на ці бронетранспортери від 2 листопада 2022 року, адже тоді розпочався цей – уже легендарний – благодійний збір.

Лише за півтори доби було зібрано суму у понад 236 мільйонів гривень. Відбулось це зусиллями, як і людей, що перебувають в Україні, так і за її межами.

Цей збір – зрештою як і сотні інших – засвідчує, що українці – це непереможна нація. Ми стовідсотково виграємо війну, адже боремося за ідею та готові заради цього віддавати останнє.

Притула наголошував, що закупівля цієї техніки погоджувалась з військовослужбовцями Збройних Сил. Варто сказати, що "Спартани" є надзвичайною хорошими БТРами та уже допомагали нашим військовим під час контрнаступів.