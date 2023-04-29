105 років тому підняли прапор ВМС: "бавовна" в Севастополі сталася у символічний день

Сьогодні 105-а річниця підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту і Севастопольській фортеці. Тому "бавовна" у Криму 29 квітня стала символічною.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що 29 квітня 1918 року контрадмірал Михайло Саблін офіційно оголосив весь Чорноморський флот флотом Української Народної Республіки.

До речі У Севастополі масштабна пожежа після "бавовни": все, що відомо про інцидент у Козачій бухті

Він наказав урочисто підняти українські прапори на кораблях та Севастопольській фортеці. Хоча зробив це командувач під патріотичним тиском української більшості екіпажів кораблів Чорноморського флоту і Української громади Севастополя.

Прапору ВМС вже 105 років

Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа наголосив, під цим прапором наші бійці сміливо йдуть в бій, і невдовзі він знов майорітиме в Севастополі та інших тимчасово окупованих ворогом містах.

Нашому прапору вже 105 років, і якби хто не хотів цьому завадити, він символізуватиме нашу державність ще впродовж багатьох століть. А 29 квітня назавжди увійшло в історію України як початок формування українського флоту,

– додав Неїжпапа.

З нагоди річниці прапор підняли у низці міст України. Наприклад, у Запоріжжі та Переяславі.

Підняття прапора у Переяславі: відео

"Бавовна" у Севастополі: що відомо

У Севастополі 29 квітня сталась "бавовна", після якої зайнялась масштабна пожежа на нафтобазі.

Знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами, що містили близько 40 тисяч тонн. Важливо, що нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту Росії.

До речі, окупанти в паніці тікають з Криму. Зокрема, на Керченському мосту утворився затор.