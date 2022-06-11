На Півдні знищили десятки окупантів і двох російських генералів: основне за 108 день війни

Вже протягом 108 діб українські оборонці протистоять загарбникам. ЗСУ дають відсіч ворогу на всіх напрямках його наступу.

Головні події дня 24 канал зібрав в одному матеріалі. Все найбільш актуальне про 108 день війни читайте нижче.

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05:07 У Центрі протидії дезінформації нагадали, як упродовж повномасштабного вторгнення Росії змінювалась риторика Лукашенка. Президент Білорусі за понад три місяці встиг побувати і відкритим союзником Росії, і фанатом ЗСУ.

04:06 Олексій Арестович також розповів про ефективну роботу партизанів на Херсонщині. Радник глави ОП зазначив, що їм вдалось підірвати автомобіль з російським полковником.

04:02 Володимир Зеленський прокоментував питання переговорів. Президент України розуміє, що дипломатія може вберегти життя людей. Натомість відповідного усвідомлення у Путіна немає.

03:46 В ОК "Південь" також повідомили, що розвідники ЗСУ на Півдні знищили групу десантників з Росії. Крім того, їм вдалось захопити ворожу техніку. Тепер її ефективно використовуватимуть, щоб відправляти на той світ інших загарбників.

02:47 Також Олексій Арестович розповів про втрати розвідувальної групи кадирівців із полку "Ахмат" ССО. Їх у Сєвєродонецьку знищили практично повністю.

02:23 В оперативному командуванні "Південь" поділились цікавими даними про втрати ворога. Нашим військовим на Мі-8 та Су-27 вдалось влучно знищити окупантів, а також їхню техніку та склади боєприпасів. Нашим захисникам і захисницям вдалось знищити:

39 російських загарбників;

танк Т-62 та 4 бойові броньовані машини;

3 вантажівки;

автоматичний комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебськ-2";

2 гаубиці "Мста-Б".

01:34 Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вкотре звернувся до Заходу. Він попросив надати нашій державі зброю, щоб увесь світ побачив – хто і як воює. Нагадаємо, що нам дуже не вистачає важкого озброєння, щоб вибивати ворога з наших територій.

01:32 Крім того, радник глави Офісу Президента назвав ще одну цифру. Мовиться про 200 арабських найманців на Півдні. Це ще одна втрата, якої уже зазнав ворог у війні проти України.

00:35 Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ вдалось знищити двох російських генералів на Херсонщині. Відомо, що один із них відповідав за "референдум", який планують провести в області. Загинули загарбники з країни-агресорки в районі Старої Збур'ївки.