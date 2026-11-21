Росія систематично атакувала українські мости, застосовуючи ракети та безпілотники. Президент Володимир Зеленський пояснив, чому українські удари по Кримському мосту стали справедливою відповіддю на дії російської армії.

Про це глава держави заявив у коментарі журналістам.

Скільки разів Росія атакувала українські мости?

За словами Зеленського, Росія атакувала українські мости 109 разів. Президент уточнив, що це кількість окремих атак, тоді як ракет і безпілотників росіяни застосували значно більше.

Путін атакував українські мости 109 разів — не один, не два, а 109. Атак ракетами й дронами. Це важливо. Саме тому це наша абсолютно справедлива відповідь,

– підкреслив Зеленський.

Глава держави наголосив, що такі дії Росії є важливим аргументом, який пояснює українські удари по Кримському мосту.

Як Росія використовувала Кримський міст?

Україна фіксувала, як росіяни перевозили Кримським мостом танки, бронетехніку й артилерію до окупованого Криму. Переправа залишається одним із маршрутів військової логістики Росії, через який окупанти забезпечують своє угруповання на півострові.

Зеленський також зазначив, що ще до ударів по мосту говорив американським партнерам про свої сумніви щодо готовності Володимира Путіна до миру.

Нагадаємо, Україна неодноразово атакувала Кримський міст, який Росія використовує для військової логістики. Зокрема, у листопаді 2026 року переправа зазнала кількох ударів. Після атак 16 та 17 листопада пошкоджень зазнали автомобільна та залізнична частини мосту, а автомобільний проліт обвалився у воду.

Також Сили оборони провели операцію з ураження Кримського мосту, під час якої, за повідомленням СБУ, до атаки залучили кілька етапів і різні засоби ураження.