10 людей з Адміністрації Трампа могли працювати над записом розмови з Зеленським, – Гонгадзе

25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Американські ЗМІ запевняють, що інформацію з телефонної розмови одразу перенесли на спеціальний сервер. Тепер стало відомо, що з таким сервером могли працювати 10 людей з Адміністрації Трампа, яких тепер мають допитати.

Про це розповіла журналістка "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе у прямому ефірі 24 каналу.

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Вона зазначила, що у США на всіх екранах звучать заголовки про можливий імпічмент Трампа і його зв’язок із Україною.

"26 вересня Дональд Трамп під час однієї з зустрічей почав говорити про те, хто ж такі ці люди, які передають таку інформацію агентам. Він почав "покривати" це можливе розслідування і тиснути на можливих свідків", – сказала Гонгадзе.



Зеленський та Трамп провели телефонну розмову / Фото 24 канал

За її словами, інформацію з телефонної розмови одразу перенесли на спеціальний сервер, на яких переносяться всі такі розмови, які стосуються національної безпеки.

Як зараз дізналися американські медіа, таких телефонних розмов з іншими лідерами, що перенесли на сервер, було багато. Кажуть, що 10 людей з Адміністрації Трампа могли бути задіяні в цьому процесі. Виглядає так, що Конгрес США зараз буде допитувати цих людей для свідчень. І будуть викликати генпрокурора США, якого Трамп називав під час розмови з Зеленським,

– заявила Гонгадзе.

Журналістка повідомила, що рішення по процедурі імпічменту Трампа буде ухвалено вже кінця листопада і вже нібито попередили демократів, що їх викличуть з канікул, щоб відбулося голосування. І додала, що зараз іде процедура розслідування перед тим, як оголосити рішення по імпічменту Трампу.

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Окрім того, Мирослава Гонгадзе наголосила, що на екранах США зараз почав з’являтися колишній генпрокурор Юрій Луценко. "Там зараз всюди цитують його заяви. Виглядає так, що американські ЗМІ будуть потрохи переїжджати в Україну, щоб дізнатися, що є правдою з того, що там говорять", – підсумувала вона.

Що відомо про скандальну розмову Зеленського з Трампом?У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma, до якого причетний син його суперника Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг Байдена, що вважають втручанням у президентські перегони.



Серед іншого, у розмовах згадувалися "колишня посол США в Україні, жінка" та "ексгенеральний прокурор України".



25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.