На 11 квітня погодили 9 гуманітарних коридорів

У трьох областях України на понеділок, 11 квітня, погоджено роботу 9 гуманітарних коридорів для евакуації цивільних. Вона відбуватиметься на власному транспорті.

Про це в телеграмі повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. У Луганській області погоджено відразу 5 гумкоридорів.

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Гуманітарні коридори на 11 квітня

Донецька область

Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область

Бердянськ – Запоріжжя.

Токмак – Запоріжжя.

Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

Енергодар – Запоріжжя.

Луганська область

Сєвєродонецьк – Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ – Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна – Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

с. Гірське – Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне – Бахмут.

Верещук повідомила, що евакуація буде відбувати на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

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