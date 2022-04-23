11-річна біженка з Лисичанська передала послання рідним: зворушливе фото

Ангеліна Аксакова, якій 11 років, намагається знайти інформацію про свою маму. Для цього дівчинка пише її імʼя та інших родичів на папері, сподіваючись, що хтось щось про них знає.

Відомо, що Ангеліна та її сімʼя з Лисичанська. Проте дівчинка та її брата Давид були розлучені з батьками ще до війни.

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Їх матір багато пила і не могла належним чином доглядати за дітьми, тому їх забрали соціальні служби та помістили в дитячий будинок.



Ангеліна шукає рідних / Фото BBC​

Ангеліна розповіла, що не бачила свою матір з початку пандемії Covid-19 та не знає свого батька. Коли почалася війна, дитячий будинок евакуювали до Львова.

Місяць тому дядько Ангеліни подзвонив, щоб дізнатися, як у неї справи, але його номер не був записаний. Відтоді дівчинка не знаю нічого про рідних та не впевнена, чи хтось її чекає.

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