В 1+1 розповіли, чи є у структурі їхньої власності Оксана Марченко

В "1+1" прокоментували ймовірну появу у власності компанії, яка належить безпосередньо дружині Медведчука Оксані Марченко. Зокрема мовиться про "Інвестиційну компанію "Гармонія".

Відповідну інформацію в "1+1медія" надали 9 грудня. Про це повідомило видання, яке отримало коментар пресслужби.

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В "1+1" прокоментували структуру власності компанії

У "1+1" розповіли, що "з метою підвищення прозорості структури власності у групі 1+1 media навесні 2021 року було змінено частину компаній – опосередкованих власників".

Безпосередні та кінцеві власники "ТРК "Студія 1+1" не змінились. Також не відбулося жодних змін у частках власності фізичних осіб,

– заявили у компанії.

Там також відзначили, що для "1+1 media" важливо, щоб "діяльність компанії була впорядкована відповідно до чинного законодавства, інформація про структуру власності була доступна у реєстрах всіх країн задля запобігання маніпуляцій громадською думкою. Це відкритість і чесність, яку мають демонструвати всі сучасні медіабізнеси".

Зокрема мовиться про те, що у квітні 2021 року в оновленій структурі власності замість компанії Bolvik Ventures LTD, контролерами якої були Ігор Суркіс, Леонід Ашкеназі, Оксана Марченко (перший мав 33,34% та інші по 33,33 % відповідно), з'явилась кіпрська компанія Charlane limited. 33,3% якої через Kirena holdings Ltd та через "Інвестиційна компанія "Гармонія" належать Оксані Марченко.

Саме вона є бенефіціаром "Інвестиційна компанія "Гармонія". Натомість ще 66,7% згаданої Charlane limited належать громадянці Кіпру Елені Кореліду. Саме на неї, згідно з даними видання, у 2019 році була записана участь у активі Ігоря Суркіса.

Коротко про власність "1+1"

У декларації від 2019 року нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука мовилось, що його дружина Оксана Марченко є кінцевою бенефіціарною власницею офшорної компанії Bolvik Ventures Ltd. Саме вона опосередковано володіє частками каналів "1+1", "2+2" і ТЕТ.

У лютому 2021 року Нацрада з питань телебачення та радіомовлення перевірила канали групи "1+1" щодо наявності у структурі власності дружини Медведчука Оксани Марченко.

Зокрема Нацрада перевірила 12 ліцензіатів групи "1+1" через інформацію про кінцевих бенефіціарів цих компаній. Тоді порушень не встановили.

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