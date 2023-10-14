"У боротьбі не пожалію ні крові, ні життя": вояки 110-ої ОМБр склали присягу УПА

У день створення Української повстанської армії наші військові, які служать на Сході, склали присягу повстанців, що боролись за Україну понад 80 років тому. Бійці вважають, що є гідними нащадками славетних предків.

Власне, 14 жовтня 1942 року вважається офіційною датою створення УПА. Сьогодні, через 81 рік після заснування військового формування, під час широкомасштабної російсько-української війни вояки 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка вирішили скласти символічну присягу повстанців.

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Мрія УПА здійснилась

Як зазначили у пресслужбі ОМБр, українцям зараз знову доводиться боротися за власну державу зі зброєю в руках. І триває ця боротьба з тим самим ворогом, якого знищували наші діди-прадіди, зокрема бійці Української повстанської армії.

Вояки УПА мріяли, що прийде час, коли один скаже "Слава Україні!", а мільйони відповідатимуть "Героям слава!" Їхня мрія здійснилася. По всьому світові нині знають гасло українських націоналістів,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що нарешті час остаточно розбити одвічного ворога. "Честь всім героям Української повстанської армії", – наголосили в 110-ій ОМБр.

Українські бійці склали присягу воїнів УПА: дивіться відео

Зверніть увагу! 110-а ОМБр названа на честь Марка Безручка – воєначальника УНР. Він був одним із командирів військових формувань, що здобули перемогу в операції "Диво на Віслі", також відомій як Варшавська битва 1920 року.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення бригада воює в районі Авдіївки у Донецькій області. У лютому 2023 року президент Зеленський відзначив її у вечірньому зверненні за збиття російського літака поблизу цього міста.