В ЄС розповіли, на що буде спрямований 12-й пакет санкцій проти Росії

В Євросоюзі досі не погодили наступний санкційний пакет проти Росії. Рішення про затвердження санкцій очікується найближчими днями.

Про це повідомив високопосадовець ЄС "офф рек", передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Він також зауважив, на що цей пакет санкцій буде спрямований.

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Чого очікувати від пакета санкцій

За словами співрозмовника, нові санкції ЄС будуть спрямовані на підрив здатності Путіна вести війну проти України. Крім того, у 12-му пакеті санкцій очікуються персональні санкції проти тих, хто співпрацює із російським диктатором.

Європейський високопосадовець не прокоментував, чи потраплять до санкційного листу представники російської православної ієрархії.

Якщо заяви деяких членів російської церкви йдуть у напрямку підтримки війни то це те, на що мають звернути увагу держави-члени,

– зазначив високопосадовець.

Тим часом Володимир Зеленський наклав санкції ще на 181 компанію та 185 осіб. Всі вони або з Росії, або пов'язані з країною-агресоркою.

У переліку – посіпаки Рамзана Кадирова

Власне, 7 грудня на сайті Президента України опублікували указ №813/2023. Він передбачає накладення санкцій на осіб, які загрожують безпеці нашої держави.

Ініціатором запровадження стала Служба безпеки України. Ці санкції передбачають, що активи осіб і компаній, котрі потрапили до переліку, будуть заблоковані. Також їм заборонено виводити капітал з території нашої держави, вести торгові операції, використовувати ліцензії тощо.

Так, цього разу до санкційного списку потрапив так званий "секретар Радбезу Чеченської республіки" Апті Алаудінов. Відомо, що раніше СБУ оголошувала йому про підозру. Спільник Кадирова у березні – квітні 2022 року перебував у зоні бойових дій. Зокрема, йдеться про Рубіжне, Кремінну та Сєвєродонецьк. Там він керував підрозділом російського війська "Ахмат".

Результатом його командування стали повна руйнація інфраструктури, тисячі загиблих та постраждалих мирних жителів, позбавлення даху над головою десятків тисяч людей,

– зазначали в СБУ.

Крім того, до цього санкційного списку потрапив Рамзан Ціцулаєв.