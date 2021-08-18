12 прикордонників Білорусі незаконно потрапили у Литву: почалося розслідування

Білоруські прикордонники зі зброєю у руках і собаками гнали нелегальних мігрантів у бік кордону з Литвою. Втім, вони зайшли за межу і самі перетнули кордон ЄС. За справу взялися правоохоронці.

Генеральна прокуратура Литви почала досудове розслідування через цей факт. Правоохоронці вивчатимуть і інші незаконних дії прикордонників Білорусі.

Нагадаємо Вслід за мігрантами: білоруські прикордонники незаконно потрапили до Литви

12 прикордонників Білорусі зайшли у Литву

Представниця Генеральної прокуратури Литви Рита Штундієне розповіла, що відомство буде розслідувати й інші інциденти на литовському кордоні. Втім, саме цю справу із 12 охоронцями рубежу винесуть окремим провадженням.

За даними служби, білоруси оприлюднювали кадри, як група мігрантів намагається потрапити в Литву. Втім, вони змовчали, що самі ж штовхали людей на злочин. Відповідне відео опублікувала Держприкордонслужба Литви.

Зрештою вийшло так, що 12 прикордонників Білорусі в повній амуніції і з собаками, гнали 35 мігрантів у Литву. Вони "забігли" задалеко і незаконно перетнули кордон з Європейським Союзом.

Білоруські прикордонники гнали нелегалів і самі перетнули кордон Литви

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що такий перетин держкордону білоруськими прикордонниками є провокацією. Вона розпорядилася посилити охорону кордону.

Мігранти на кордоні Білорусі з ЄС: головне

Навесні Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ роками зупиняв потоки наркотиків і мігрантів на кордоні з Литвою. Після нового пакету європейських санкцій, пов'язаним із затриманням Романа Потасевича, Лукашенко публічно пригрозив, що більше не спинятиме цей "бардак" на кордоні.

Відтак у Польщу, Литву і Латвію почали незаконно вдиратися мігранти. Є докази, що їх спеціально "підганяють" білоруські прикордонники.

Ситуація почала виходити з-під контролю, коли щодня ловили мінімум по 100 – 200 мігрантів.

3 липня 2021 року Литва оголосила надзвичайну ситуацію через мігрантів з Білорусі. Вона триватиме до 10 листопада. Також Сейм затвердив програму будівництва стіни на кордоні на період до 2022 року.

Прикордонники Білорусі відганяють нелегалів не лише у Литву, а й у Польщу. Нещодавно польські охоронці рубежу зняли відео, як білоруси з підбадьорливими криками відганяють мігрантів від кордону у сторону Польщі



Статистика нелегальних мігрантів, які тікають через Литву / Інфографіка 24 каналу