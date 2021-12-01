12-річний хлопчик у комі: 2 села на Херсонщині повстали через моторошну ДТП
Джерело:24 канал
На Херсонщині через гучну ДТП, у якій постраждала дитина, повстали 2 села. Автомобіль Renault Kangoo 27 листопада збив 12-річного велосипедиста.
Аварія сталась на дорозі між 2 селами. У той день хлопчик повертався додому від друзів.
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Що відомо про стан дитини
Через аварію дитина перебуває у комі. За словами завідувачки реанімації дитячої обласної лікарні Людмили Покропивної, хлопчик отримав тяжке ураження головного мозку та субарахноїдальний крововилив.
Медикаментозний сон і кома була, тому поки що про прогнози говорити зарано,
– заявила завідувачка реанімації.
На Херсонщині сталася моторошна ДТП / Фото Нацполіції
Чому люди обурені
Водія, якого односельці вважають винуватцем аварії, не затримували. Ба більше, він узагалі перебуває у статусі свідка, адже звинувачує у всьому хлопця, який нібито вискочив на дорогу. Водночас свідків ДТП немає.
"Їхав 60 кілометрів на годину, побачив, що рухається посеред дороги. Я взяв ліворуч, моє ліве колесо пішло узбіччям по зустрічній смузі. Тобто ви розумієте відстань, яка була від нього", – розповів водій, який міг збити дитину.
За даними правоохоронців, наразі у справі про підозру нікому не повідомили, а водія не затримали. Начальник відділу розслідувань ДТП поліції Херсонщини заявив, що для цього необхідні висновки певних експертиз. Вони можуть тривати впродовж не одного місяця.
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Однак люди впевнені, що річ не у тім, адже слідство начебто перебуває на боці водія. Мовляв, він близький до правоохоронців, адже є співробітником місцевої охоронної фірми.
Селяни переконані, що за водієм "стоять" впливові особи, бо на місце ДТП першою прибула не поліція, а господар фірми, де працює кермувальник. Люди також впевнені, що аварію зафіксував відеореєстратор, однак прилад зник.Зверніть увагу! За даними Нацполіції, під час освідування водія щодо наявності в його крові алкоголю прилад показав негативний результат.
Односельці вважають, що слідство перебуває начебто на боці водія / Фото Нацполіції
Селяни впевнені, що ДТП зафіксував відеореєстратор в авто. Однак прилад зник.
Ну він же ж то казав. 5 чи 6 людей вже бачили й чули, що він казав про реєстратор цей, що він є,
– розповів місцевий житель Іван Данилюк.
Розслідування резонансної ДТП місцеві жителі обіцяють тримати під конролем. Побоюються, якщо не карати винних, то на дорогах пануватиме беззаконня.