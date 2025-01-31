12-річний хлопець зібрав ядерний реактор у себе в кімнаті: ним зацікавилося ФБР

Джексон Освальт із Мемфіса став наймолодшою людиною, якій вдалося здійснити ядерний синтез. Він провів успішний експеримент лише за дві години до свого 13-річчя.

Рекорд зафіксували в Книзі рекордів Гіннеса, проте слава принесла й несподіваний наслідок – візит агентів ФБР. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Як 12-річний хлопчик освоїв ядерний синтез

Освальт захоплювався відеоіграми, але у 2018 році вирішив змінити своє хобі на наукові дослідження. Юний винахідник перетворив стару ігрову кімнату в будинку своїх батьків на лабораторію, інвестувавши в неї близько 10 тисяч доларів.

Довідка: Ядерний синтез – процес злиття легких атомних ядер (наприклад, водню) в більш важкі (наприклад, гелій) під дією високої температури і тиску. Це супроводжується вивільненням або поглинанням енергії, що робить технологію перспективною для майбутніх джерел живлення. Але створити його надзвичайно важко: потрібно ізолювати кілька ядер і об'єднати їх під великим тиском та теплом.

Спочатку Джексон зібрав установку, яка генерувала плазму, проте не досягала термоядерного синтезу. Необхідне обладнання він придбав на eBay. Тоді його пристрій привернув багато уваги на шкільній виставці.

Це був далеко не робочий термоядерний реактор. Очевидно, тут було над чим попрацювати,

– ділився Джексон.

Для економії юний винахідник купував компоненти з розформованих підприємств. Наприклад, турбомолекулярний насос, що зазвичай коштує 15 тисяч доларів, обійшовся йому всього у кілька сотень.

Після року роботи хлопчик нарешті зміг здійснити повноцінну реакцію синтезу, що підтвердили експерти з дослідницького консорціуму Fusor.net та науковець Річард Галл, який веде список ентузіастів, що досягли цього в домашніх умовах.

Репортаж Книги рекордів Гіннеса: дивіться відео

Однак невдовзі після цього Джексона розбудили агенти ФБР. Вони прийшли перевірити будинок за допомогою лічильника Гейгера, аби впевнитися, що експеримент не створив радіаційної загрози.

"На щастя, я залишився на свободі", – жартує хлопець.

Зараз він продовжує займатися наукою та працює над обладнанням для досліджень у сфері штучного інтелекту.