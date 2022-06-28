Вибухи у Миколаєві та знищені окупанти на Півдні: основне за 125 день війни

Від початку повномасштабного нападу Росії на Україну минув 125 день. Українські оборонці продовжують героїчно стояти на захисті своєї землі.

Найважливіші події війни за 28 червня 24 канал зібрав далі у матеріалі.

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05:50 Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував ракетний удар по ТРЦ у Кременчуку. Він розповів, як потрібно відреагувати на ворожу атаку. На його думку, це чергова причина надати Україні ще більше військової підтримки.

05:03 У Миколаєві пролунали вибухи. Після цього у місті увімкнули сирени. Станом на 06:25 сигналу про відбій не було, тож залишайтесь в укритті доти, поки він не прозвучить.

05:01 Одна з ракет, випущених по Кременчуку, влучила у пустир. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

04:58 В InformNapalm опублікували інформацію про тих, хто атакував ТРЦ у Кременчуку. Відомо, що ракети X-22 випустили з Курська. Це зробили льотчики з Шайковки.

03:47 На жаль, минула доба була неспокійною для мешканців Півдня. Ворог знову обстріляв Миколаїв з "Урагану". Водночас нашим військовим, передає ОК "Південь", вдалось завдати по ворогові 5 авіаударів. Відомо, що окупанти втратили:

18 солдатів;

танк Т-72;

самохідну гаубицю "Акація";

автомобільну техніку;

польовий склад боєприпасів у Херсонському районі.

03:31 Лідери G7 засудили мерзенну атаку по ТРЦ у Кременчуку. Крім того, Радбез ООН планує зібратись на окреме засідання, щоб обговорити моторошний удар по українському місту, якого ворог завдав 27 червня.

02:46 У мережі з'явились фото та відео моторошних наслідків ракетного удару по Кременчуку. Як зауважив американський журналіст Джеймс Лонгман, Росія знала, що тут розташований ТРЦ. Але це аж ніяк не завадило його атакувати.

02:14 Російські військові продовжують поширювати фейки. Вони "анонсували" вибух на Криворізькій ТЕС. Там, на думку окупантів, українці зберігають зброю. У ДТЕК підкреслили, що відповідне припущення не має нічого спільного з дійсністю.

01:24 У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про здобутки наших військових у небі упродовж минулої доби. Відомо, що вони здійснили 20 бойових вильотів. ЗСУ вдалось накрити вогнем 2 ротні тактичні групи, а також склад боєприпасів ворога.

00:42 Мешканці Кременчука продовжують шукати рідних, які зникли після удару по торговому центру. Уже відомо, що понад 40 людей подали заявки, щоб знайти тих, хто міг постраждати від ворожої атаки.

00:37 У ДСНС повідомили оновлені дані про кількість жертв внаслідок ракетного удару по ТРЦ у Кременчуку. Відомо, що щонайменше 16 людей загинули внаслідок атаки "Амстору". Нагадаємо, що в ньому тоді перебували близько тисячі людей.

00:24 Російські військові обстріляли шахту ДП "Торецьквугілля" у Торецьку, що на Донеччині. На момент удару там перебували троє гірників.

00:09 Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович зауважив, що розпочалась фаза терору цивільного населення. Він підкреслив, що Росія випускає ракети, які не вирізняються влучністю. Це ворог робить для того, щоб залякати українців і деморалізувати їх.

00:06 З'явились деталі про жертв ракетного удару по Києву, що стався 26 червня. Як з'ясувалось, ворог влучив у квартиру подружжя Олексія Нікітіна та Катерини Волкової. Чоловік, котрий був юристом, загинув на місці. А от його жінка, громадянка Росії, кілька годин пробула під завалами. На щастя, вона та 7-річна донечка вижили.