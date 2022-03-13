125 тисяч людей вивезли на безпечну територію, – президент Зеленський

У зверненні президента Зеленського від 13 березня, він наголосив, що Україна захищатиметься далі і не здається. З зон бойових дій вже вивезли 125 тисяч осіб.

Президент розповів про втрати армії ворога та досягнення українських захисників. Також Зеленський розповів про основні завдання, які зараз постали перед владою та ЗСУ.

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Понад сотню тисяч осіб вивезли гуманітарними коридорами

125 тисяч людей вивезли на безпечну територію гуманітарними коридорами. Ключове завдання – це Маріуполь,

– сказав Зеленський.

За словами глави держава, колона з гуманітарним вантажем всього за 2 години від Маріуполя – це 80 кілометрів. До міста відправила 100 тонн найнеобхіднішого – ліків та харчів.



Зеленський запевнив, що Україна робить все, щоб здолати опір окупантів. Він зазначив, що розуміє, що всім українцям зараз дуже важко, проте вони можуть розраховувати на перемогу.

Дивіться відео звернення президента Зеленського: