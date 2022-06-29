Невдалі атаки ворога на Півдні та 6 ракет по Одещині: основне за 127 день війни

Українські захисники й захисниці щодня відважно боронять нашу землю від російських загарбників. Важке протистояння між ЗСУ та окупантами триває вже 127 днів поспіль.

Ключові події четверга, 30 червня, 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про найважливіше військовому, економічному та дипломатичному фронтах – читайте нижче.

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05:57 Російська армія скинула авіабомбу на склади з гуманітарною допомогою у Луганській області. Тепер вони практично зруйновані. На щастя, минулося без людських жертв.

05:01 На Півдні росіяни намагалися атакували населенні пункти, які лиш недавно звільнили наші захисники. На щастя, успіху ворог не мав та був змушений відступити. Збройні Сили України завдали загарбникам значних втрат на цьому напрямку. Вороже військо лише за добу позбулося:

командно-спостережного пункту;

2 складів боєприпасів;

40 бійців особового складу;

2 гаубиць "Мста-Б";

самохідної "Мста-С";

3 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

польового складу пально-мастильних матеріалів.

03:24 Військові повідомили деталі про денні ракетні обстріли Одеської області. Так, відомо, що росіяни запустили 6 снарядів з авіації та берегового ракетного комплексу "Бастіон", що в окупованому Криму. Одну з ракет збили над Одеським районом, а інші 5 – атакували узбережжя Ізмаїльського району. На щастя, минулося без постраждалих.

01:00 У Харкові всього лиш через 3 хвилини після оголошення повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Загалом місцеві мешканці почули 6 голосних звуків. Перед тим ЗМІ писали, що харків'яни бачили вильоти ракет з Бєлгорода.

00:59 Велика Британія надасть Україні ще 1 мільярд фунтів на оборону. Крім того, Лондон вирішив посилити східний фланг НАТО та надіслати в Естонію 1 тисячу своїх військових та новітній авіаносець.

00:20 Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео моменту влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку. Нагадаємо, що внаслідок удару загинули 5 місцевих мешканців, а ще 5 – зазнали поранень.

Дивіться відео ракетного удару по будинку в Миколаєві: