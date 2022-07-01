Ракетні удари по Одещині та Миколаєву, втрати ворога на Півдні: основне за 128 день війни
Українські захисники на та захисниці вже 128 день боронять нашу країну від російських загарбників. Збройні Сили України дають відсіч ворогу відразу на декількох напрямках.
Головні події на фронті протягом 1 липня 24 канал зібрав в одному матеріалі. Що відбувається на військовому та дипломатичному фронтах – читайте нижче.
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05:53 В ОК "Південь" повідомили про втрати ворога у регіоні за минулу добу. Відомо, що наші військові завдали нищівного удару по росіянах. Внаслідок цього армія ворога втратила:
- 35 осіб особового складу;
- 2 модернізовані танки Т-72Б3;
- 4 одиниці іншої броньованої техніки.
05:44 Неспокійним також був ранок для мешканців Миколаєва. Під час повітряної тривоги у місті чули безліч вибухів.
05:33 В Інституті з вивчення війни поділились черговою аналітикою. Згідно з їхніми даними, поразка окупантів на острові Зміїний таки зменшить тиск. Але вона не може припинити блокаду українських портів.
05:08 Тим часом росіяни продовжують відкладати свої "покращення" на тимчасово окупованих територіях. Так, їм довелось перенести на невизначений термін запуск потяга, який би сполучав Крим з Херсоном і Мелітополем.
04:00 Нагадаємо, що з 1 липня запрацював візовий режим з Росією. Тож задля того, щоб потрапити до України, росіянам необхідно тепер буде отримати візу.
02:34 В ОК "Південь" поділились актуальною інформацією щодо росіян, які покидали острів Зміїний. Відомо, що під час своєї втечі ворог палив техніку та документи. А от ЗСУ вдалось знищити "Тор", катер, а також склад окупантів.
02:25 Невдовзі він опублікував додаткову інформацію. Відомо, що ворог влучив у житловий будинок. Внаслідок ракетного удару один з під'їздів зруйнований. Уже відомо про 10 загиблих.
01:47 Російські військові завдали ракетного удару по Одесі. Як розповів речник ОВА Сергій Братчук, внаслідок цього загинули мирні мешканці міста.
01:24 У ДСНС повідомили нові деталі про ракетний удар по Миколаєву, якого ворог завдав 29 червня. Стало відомо, що кількість жертв зросла до восьми людей.
00:35 Невдовзі сигнал про повітряну тривогу пролунав у багатьох містах України. Мовиться про Південь, Центр, а також частково Схід нашої держави.
00:06 У Харкові оголосили про повітряну тривогу. Під час цього у місті пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві мешканці. Вони також зауважили, що ворожа ракета могла прилетіти з Бєлгорода.
Джерела у розвідці повідомили 24 каналу, що російські військові намагались обстріляти українські позиції у напрямку Шахтарська. Але наша ППО не лише збила всі ворожі снаряди, а й зруйнувала його плани.