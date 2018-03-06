12 звичок, яких варто позбутись людині до 30 років

Кожна людина прагне реалізувати себе та досягти успіху. Однак на заваді часто стають шкідливі звички або поведінка. Відтак психологи допомогли вивести ті чинники, які часто впливають на реалізацію задумів.

Секретами своєї слави поділились сотні успішних людей та психологів, пише The Independent. Відтак видання підібрало 12 корисних порад, які варто втілити до 30 років.

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Відмовтесь від паління



Відмова від куріння – шлях до здорового життя

Паління – це одна із найшкідливіших звичок, яка щороку забирає життя тисяч людей. Відтак відмова від сигарет не тільки допоможе відновити здоров'я, але й врятує від смерті. Адже люди, які не палять менш схильні до онкохвороб.

Засинайте та прокидайтеся в той же час

Експерти стверджують, що здоровий сон, який повинен тривати не менше 8 годин, є запорукою хорошого самопочуття. Тому людина, яка налагодить свій біоритм, прокидаючись та засинаючи в певний час, не матиме жодних збоїв в організмі.

Ведіть активний спосіб життя

Не дарма кажуть, що рух – це життя. Не важливо, яким спортом займається людина – бігом, футболом, велоспортом чи плаванням – все це зміцнює імунітет та позитивно впливає на здоров'я. Оскільки у 30 років людина починає втрачати м'язову масу, особливо важливо активно тренуватись в цей час. При цьому, як стверджують експерти, не варто займатись тим, що не до вподоби, а обрати вид спорту, який приносить задоволення.

Почніть вести щоденник

Письмові записи не тільки можуть покращувати настрій, але й допоможуть досягнути успіху в майбутньому. Також нотування думок допомагає в стресових ситуаціях.

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Заощаджуйте гроші

Саме накопичення капіталу робить людину більш впевненою, дає їй відчуття стабільності. Відтак заощадження не тільки допоможе в скрутну хвилину, але й може дати фундамент для реалізації бізнес-планів.

Живіть мрією

Людина, яка не мріє – не живе. Саме це є одним із найкращих мотиваторів. Плануєте придбати квартиру? Уявляйте кожного разу, як вона буде виглядати, так ви швидше реалізуєте свій задум.

Припиніть бути добрим для всіх

Американський психолог Кевін Тео в 30 років збагнув, що не варто бути добрим для тих людей, які використовують вас. Тому важливо інвестувати свій час та енергію в людей, які також прихильно до вас ставляться.

Не порівнюйте себе з іншими



Не порівнюйте себе з іншими

Не варто завжди оглядатись на результати друзів чи знайомих. Це не тільки може стати демотиватором, але й забирає надто багато часу, який можна провести з користю для себе.

Пробачайте свої помилки

Всі люди допускають помилки, тому не варто надмірно картати себе через похибку. За словами психологів, кожна людина повинна вчитись на своїх помилках, а не робити з них психологічну катастрофу.

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Визначте свої цінності

До 30 років варто розставити пріоритети та з'ясувати, що для вас приносить щастя та успіх. Для цього можна перечитати бестселер Стівена Кові "7 звичок успішних людей".

Зосередьтесь на тому, яким ви хочете бути (характер) і що робити (вклади і досягнення), а також на цінності або принципи, на яких базується життя і робота,

– стверджує автор книги.

Читайте книги



Читання книг розвиває інтелект

Приділяйте читанню хоча б 1 годину на день. Це не тільки допомагає розвивати інтелект, але й додає нові ідеї та допомагає подолати стрес. Окрім цього, варто завчати фрагменти творів, що покращить розумову діяльність та пам'ять.

Не засуджуйте інших

Психологи стверджують, що людина, яка критикує інших, часто маскує за цим свою слабкість. Відтак, щоб постати перед колегами та друзями в хорошому світлі, варто припинити пліткувати та засуджувати інших людей. Окрім цього, відмовившись від цієї звички, ви зможете підсилити свій авторитет в колективі.