13 держав підписали спільну заяву про модернізацію української ППО

Парламенти 13 держав підписали спільну заяву про необхідність модернізації протиповітряної оборони України. На захист неба України виступили США, Німеччина, Велика Британія та інші країни.

Зупинити ворога можна з допомогою постачання протитанкової та протиповітряної зброї

Про це у своєму фейсбуці повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Спільна заява 13 держав була підписана 21-го березня.

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Сьогодні наші друзі — парламентарії Чехії, Естонії, Польщі, Франції, Грузії, Німеччини, Ірландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції, Великої Британії, США підписали спільну заяву "Про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України",

– написав Стефанчук.

У тексті заяви йдеться про підтримку військової та цивільної оборони України. Зокрема сказано про допомогу із забезпеченням захисту повітряного простору та припинення пересування ворожої техніки на території України.

"Це можна зробити за допомогою постачання протитанкової та протиповітряної зброї", – йдеться у заяві.

Також парламентарії низки країн наголосили на гуманітарній допомозі та захисту ядерних об'єктів України, які становлять загрозу для всіх сусідніх держав.

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