"Найслабший і найменш амбітний": журналіст окреслив пакет санкцій до других роковин вторгнення

До других роковин повномасштабного вторгнення ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії. Як запевняє журналіст, він буде найслабшим з-поміж усіх попередніх.

У Євросоюзі готують 13-й пакет санкцій проти Росії. За словами журналіста "Радіо Свободи" Рікарда Йозвяка, він буде найслабшим з-поміж тих, які наклали на країну-агресорку.

Читайте також Санкції мали б працювати ефективніше: хто має слідкувати за їхнім дотриманням

Що відомо про 13-й пакет санкцій

Як написав Йозвяк на своїй сторінці у мережі X, до нового пакета санкцій мають увійти візові заборони, а також замороження активів близько 250 осіб та організацій.

До других роковин повномасштабного вторгнення в Україну це буде найслабший і найменш амбітний пакет санкцій на сьогодні,

– наголосив журналіст.

Як писали журналісти Reuters, 3 лютого Єврокомісія розпочала з країнами-членами неформальні зустрічі на високому рівні. Це зробили, щоб обговорити деталі 13-го пакета санкцій, які планують накласти на Росію. У виданні зазначають, що відповідні обмеження зосередять на тому, щоб закрити шляхи обходу санкцій.

Санкції потужно б'ють по цивільній авіації Росії