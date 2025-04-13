13-річний герой із Сум вистрибнув через вікно з палаючого автобуса і допоміг врятувати людей

У Сумах хлопчик 13 років проявив героїзм та допоміг врятувати людей, постраждалих від удару балістикою. Вони опинилися у вогняній пастці після того, як в автобус влучили уламки ракети.

Про героїчний вчинок дитини розповів виконувач обов'язків мера Артем Кобзар, передає 24 Канал.

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Що відомо про вчинок 13-річного героя

Після влучання уламків російської ракети автобус загорівся. У ньому були заблоковані двері, і люди не могли вибратися.

Втім, один із них пасажирів, 13-річний хлопчик, оперативно відреагував на ситуацію – вибрався з охопленого вогнем і понівеченого уламками автобуса та розблокував двері іншим.

Як виявилося, він є вихованцем ДЮСШ.

Дитина під час атаки отримала осколкове поранення голови. Один із уламків лікарі уже видалили, два – ще залишаються, бо опинилися дуже глибоко.

Його рішучість і мужність надихають. Саме завдяки таким людям тримається наша країна,

– написав Кобзар.

Що відомо про постраждалих та жертв у Сумах

За даними ДСНС, станом на 21:00 13 квітня унаслідок ракетного обстрілу Сум загинуло 34 людини. Серед жертв – 2 дітей.

Наразі відомо, що серед вбитих Росією є:

сім'я Мартиненків: учень 6 класу Максим, його мама та тато,

нотаріус Людмила Ващенко – людина, яка "левову частину свого трудового шляху присвятила керівництву в юстиції Сумської області",

водій автобуса Микола Леон та багато його пасажирів.

Поліція продовжує ідентифікацію інших загиблих. Попередньо, більшість із них загинула саме від уражальних елементів другої балістичної ракети, яка розірвалася у повітрі.

Дні жалоби за жертвами оголосили по всій Україні від Сходу до Заходу, зокрема, у Сумах, Конотопі, Рівному, Львові, Житомирі, Запоріжжі, Кривому Розі, Харкові та області, на Полтавщині, Закарпатті, Київщині.

Також унаслідок атаки травмовано 117 людей, серед них – 15 дітей.

12 осіб перебувають у важкому стані, зокрема, двоє дітей 2011 року народження. Поранено також дівчинку 2025 року народження.

Окрім того, дуже важкими залишаються двоє дорослих.

Удар прийшовся просто по центру міста. У Вербну неділю. Тільки абсолютно відбита св**ота може робити таке,

– відреагував на цю атаку президент Зеленський.