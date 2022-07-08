Джонсон іде у відставку, Європарламент підтримав перший транш: основне за 134 день війни

Наші відважні воїни продовжують нищити ворога та боронити нашу землю від загарбників. Важке протистояння між ЗСУ та окупантами триває вже 134 дні поспіль.

Ключові події четверга, 7 липня – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Знищено 4 склади ворога, ДРГ намагалася зайти в тил захисникам: головне про бої на Півдні

23:40 Борис Джонсон поділився деталями розмови з нашим президетом. Він підтвердив, що Британія не перестане підтримувати Україну за жодних обставин. "Дякую тобі за дружбу, Володимире, ти герой, тебе всі люблять", – підсумував Джонсон.

22:57 Володимир Зеленський традиційно звернувся до жителів України. Він зазначив, що це був дуже насичений день, але й 8 липня буде дуже багато важливих новин. Головні тези зі звернення президента:

Говорив вдень із Борісом Джонсоном і подякував за підтримку, яку ми одержали від першого дня російського терору. Підтримка Великою Британією України не має змінитися, хоч би що відбувалося в лондонських владних колах, – і Борис, і всі наші друзі у Сполученому Королівстві запевнили мене в цьому.

Зустрівся з сенаторами США – Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Наші партнери мають точну інформацію щодо наших оборонних потреб. Це стосується протиповітряної оборони, сучасної реактивної артилерії.

Що більшою буде оборонна допомога Україні зараз, то швидше війна закінчиться нашою перемогою й меншими будуть збитки усіх країн світу.

Після завершення конференції в Лугано урядовці вже мають домовленості щодо невідкладної допомоги нашій державі обсягом понад 2 мільярди доларів. Кошти будуть спрямовані на посилення бюджету й підготовку до зими.

Хочу сьогодні подякувати за завершальний етап боротьби за Зміїний – там встановлено наш національний прапор. Два місяці тривала ця операція.

Звернення Володимира Зеленського за 7 липня: дивіться відео

22:44 З полону росіян вдалося звільнити 16-річного сина голови Запорізької райадміністрації Олега Буряка. Хлопець перебував у полоні ворогів ще з квітня. Його затримали на блокпосту під час евакуації з Мелітополя до Запоріжжя.

21:58 В ОК "Південь" повідомили, що зранку росіяни вдарили по Очакову та Миколаєву одразу 12 крилатими ракетами.

21:35 На Сході сповістили про повітряну тривогу. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.

21:00 Дмитро Живицький – голова Сумської ОВА – повідомив, що упродовж дня росіяни обстріляли околиці одного з сіл Шалигинської громади. ворог гатив з кулеметів та автоматичного гранатомета. На щастя, обійшлося без постраждалих.

20:51 Олексій Громов – заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ – заявив, що від лютого до липня Росія випустила по Україні 626 крилатих ракет. Роботу українських Сил ППО він схарактеризував як дуже ефективну.

20:45 росіяни обстріляли Апостолівську громаду на Дніпропетровщині. У Новосеменівці ворог перебив лінії електропостачання. Окрім того, спалахнула пожежа. На щастя, обійшлося без жертв. Також загарбники вдарили по прикордонних територіях Зеленодольська.

20:43 владімір путін відзначився черговими маразматичними заявами. Станом на 7 липня відомо про 36 650 ліквідованих окупантів. Тим часом путін заявив, що росія ще начебто "нічого серйозно не починала".

20:03 Кабмін погодив призначення Руслана Запаранюка новим головою Чернівецької ОВА.

19:43 росіяни упродовж доби атакували Авдіївку 10 разів. Павло Кириленко – голова Донецької ОВА – повідомив, що, на жаль, є загиблі та поранені.

18:21 Олексій Арестович повідомив про 25 "серію" Чорнобаївки. Цього разу вдарили по скупченню ворожої техніки.

18:12 Володимир Зеленський провів розмову з Борисом Джонсоном. Український лідер подякував британському прем'єру за рішучу та безкомпромісну підтримку. Зеленський зауважив: він не сумнівається, що підтримка з боку Великої Британії збережеться. Водночас Зеленський наголосив, що особисте лідерство й харизма Джонсона робили її особливою.

18:00 Генштаб ЗСУ оновив дані про ситуацію на фронті.

Головне

окупантам не вдається повністю захопити Луганщину.

ЗСУ відбили штурм Богородичного, Григорівки і Соснівки. ворогу завдали суттєвих втрат.

17:45 Володимир Зеленський зустрівся з американськими сенаторами, які представляли Республіканську та Демократичну партії США. Пріоритетною темою стало надання Україні потужних систем ППО.

17:39 Загарбники вдарили по Харкову з РСЗВ. За попередніми даними, постраждали щонайменше 3 людей.

17:05 Сергій Гайдай – голова Луганської ОВА – повідомив, що селище Верхньокам'янка тримає оборону. Окрім того, російським загарбникам вже не надто комфортно у місцях, які вони вважали тиловими.

16:41 На території Рівненської області заборонили їздити на авто без глушника. Окрім того, під заборону потрапило використання феєрверків.

16:34 Валерій Залужний зустрівся з Тоні Радакіним – начальником ЗС Великої Британії. Пріоритетною темою розмови було продовження підтримки України. Радакін відзначив мужність та винахідливість ЗСУ, які протистоять варварській агресії росії.

16:09 Ганна Маляр повідомила, що росії не вдалося захопити усю Луганську область. Бої тривають.

16:08 Європарламент підтримав виділення Україні першого траншу. Мовиться про 1 мільярд євро. Рішення набуде чинності, коли його схвалить Рада ЄС.

16:03 Сергій Гайдай – голова Луганської ОВА – заявив, що російські загарбники у Кремінній тероризують місцеве населення. Людей розстрілюють прямо на вулиці.

15:27 Михайло Подоляк відреагував на відставку Бориса Джонсона. Радник глави ОП наголосив, що "бути лідером – це першим прибути до Києва, попри ракетні обстріли".

14:35 Борис Джонсон оголосив про відставку з посади прем'єра і голови Консервативної партії. Він заявив, що його країна продовжить надавати підтримку Україні. До українців Джонсон звернувся словами: "Ми продовжимо боротися за вас".

13:39 Очільник міської військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях повідомив, що 7 липня місто зазнало чергового ворожого обстрілу з РСЗВ.

Цього разу знову постраждали мікрорайони Лісний та Словкурорт. На жаль, є поранені.

Слов'янськ знову під обстрілом: дивіться відео

12:51 Розвідка повідомила, що окупанти вирішили просто спалити тіла своїх бойових товаришів, з якими прийшли загарбати нашу землю.

Доказом цього є те, що на околицях Херсона не раз помічали місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їхню приналежність складно через значні пошкодження від вогню.

12:46 Окупанти випустили по Одещині 2 ракети Х-31. Одна з них влучила в танкер Millennial Spirit під прапором Молдови, який дрейфує в територіальному морі без екіпажу із залишками дизпалива на борту.

Ворог випустив ракети по Одещині з літака Су-30.

12:36 Туреччина відпустила російське судно, яким окупанти вивезли з тимчасово окупованого Бердянська крадене українське зерно. У МЗС України висловили розчарування через дії турецької сторони.

12:30 Повітряні сили ЗСУ відзвітували, що за 6 липня їм вдалось знищити 2 ворожі крилаті ракети, а також склад боєприпасів.

Упродовж минулої доби військові з Повітряних сил ліквідували:

дві крилаті ракети;

склад з боєприпасами росіян;

два контрольно-спостережні пункти окупантів;

десять одиниць ворожої техніки;

живу силу "другої армії світу".

11:41 Українські захисники зачистили острів Зміїний від російських загарбників. Нашим бійцям вдалося знищити десятки одиниць ворожої техніки. Підтверджено ліквідацію приблизно 30 одиниць ворожої техніки. Також ЗСУ виявили покинуту амуніцію і суцільні руїни – уже як звичний слід "русского міра".

11:24 Від початку повномасштабної війни росія забрала життя 347 життів українських дітей. Загалом жертвами окупантів стали щонайменше 993 дитини в нашій державі. Серед них – понад 646 поранених.

11:19 За інформацією британських ЗМІ, після хвилі відставок міністрів глава британського уряду Борис Джонсон залишить посаду лідера Консервативної партії. Офіційна заява має з'явитися 7 липня.

11:16 Хакерська група UAC-0056 здійснила нову кібератаку на державні організації. Вона розсилає листи з вірусом людям на пошту. Такий лист може надійти до українців начебто з прокуратури.

11:00 Джерела 24 каналу в розвідці повідомили, що в Росії обіцяють окупантам квартири у глибинках, щоб ті йшли воювати проти України.

10:34 У мережі вже з'явилось відео, на якому можна побачити наслідки ударів ЗСУ по аеродрому у Мелітополі. Кадри показують ситуацію на аеродромі 2, 3, а також 4 липня. По ньому українські воїни вдарили 3 липня.

Що відбувається на знищеному аеродромі: дивіться відео

10:28 Прикордонники зранку повідомили про вчорашні обстріли прикордоння Сумщини. Російські війська обстрілювали Краснопільську, Миропільську, Хотінську та Білопільську громади.

Ворог завдавав вогневого ураження із застосуванням РСЗВ, БпЛА, мінометів, стрілецької зброї. На щастя, жертв нема.

10:14 Українські військові 7 липня таки встановили державний прапор на звільненому від окупантів острові Зміїний.



Український прапор на Зміїному / Фото Сергія Братчука

09:56 росіяни масово покидають свої склади на тимчасово окупованій Запорізькій області. В окупантів почалася паніка через високоточні удари ЗСУ.

09:11 російські військові 6 липня обстріляли Покровськ, що на Дніпропетровщині. Уже відомо, ким є жертви вечірньої атаки ворога. Це троє людей. Стан одного з постраждалих зараз вкрай складний. За його життя борються медики.

Інші двоє – велосипедисти, які просто у той вечір проїжджали повз підприємство, яке ворог і обстріляв.

09:05 Станом на 7 липня ЗСУ вже ліквідували понад 36 тисяч російських солдатів.

Втрати окупантів від початку повномасштабного вторгнення

особового складу – приблизно 36 650 (+150) осіб;

танків – 1 602 (+2) одиниці;

бойових броньованих машин – 3 797 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 815 (+3) одиниці;

РСЗВ – 247 одиниць;

засобиів ППО – 107 одиниць;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 187 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3) одиниці;

крилатих ракет – 155 (+2) одиниці;

кораблів чи катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2665 (+17) одиниць;

спеціальної техніки – 66 (+1) одиниць.

08:33 Загарбники втекли з острова Зміїний і тепер прицільно обстрілюють його. А на Одещині 7 липня ще 2 ракети прилетіли в ангари із зерном.

08:31 Ніч на Дніпропетровщині минула неспокійно. Окупанти вчергове вгатили по Зеленодольській громаді. Цього разу під ударом опинилося село Мар'янське.

Внаслідок цього були пошкоджені лінії електропередач. Енергетики вже розпочинають відновлення. Люди не постраждали.

08:21 Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов також заявив, що росія виснажує свої сили у війні. Це означає, що в окупантів більше немає ресурсів атакувати більше ніж на одному фронті.

06:50 Зведення Генштабу на ранок 7 липня. Основне:

на Харківському напрямку росіяни замінували автомобільні шляхи;

з артилерії окупанти обстріляли район Вуглегірської ТЕС;

біля Добрянки ЗСУ знищили російську ДРГ та успішно відбили штурм ворога.

06:37 В Інституті вивчення війни помітили, що росія вперше з початку війни не зробила жодних заяв про "перемоги" у війні. Аналітики бачать в цьому чергове підтвердження того, що в країні-агресорці могли ініціювати оперативну паузу. І це після того, як у міноборони росії щоденно розповідали про захоплення нових територій або успішне пересування військових.

05:28 Луганська область не перебуває під повною окупацією росії. Деякі території регіону ще контролює Україна.

За словами голови обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, за понад 4 місяці війни російська армія пройшла лише 30 кілометрів Луганщини.

04:34 Ворожа армія збільшила кількість ракетних носіїв у Чорному морі. Тепер корабельне угруповання росіян налічує 5 ракетних кораблів і 2 підводні човни. Також у Чорному морі дислокується великий десантний корабель держави-агресорки. На ракетних носіях розміщені 48 ракет "Калібр".

02:52 Радник керівника Офісу Президента розповів, що наразі росія зосередила до 25 батальйонних тактичних груп на Слов'янському напрямку. Вони намагаються просуватися, але успішно отримують здачу від українських захисників.

01:08 Представники Православної Церкви України та Української Православної Церкви провели історичну зустріч 5 липня. За її підсумками сторони підписали Декларацію порозуміння.

00:19 російські окупанти продовжують обстрілювати Харків. Це відбувається у різний час. Ніч на 6 липня була дуже неспокійною. Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що внаслідок обстрілів зруйновано декілька будівель.

Терехов також додав, що ворог обстріляв райони, у які раніше не "прилітало". Дуже великі руйнування у районах, які перебували під тотальним бомбардуванням. Географія обстрілів – непередбачувана. Особливо ворог активізується у нічний час.